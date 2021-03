W poniedziałek w sejmiku za wsparciem służby zdrowia głosowali radni Koalicji Obywatelskiej, PSL i SLD. Przeciw byli radni PiS, Bezpartyjnych Samorządowców oraz Samorządowego Lubuskiego, kontrolowanego przez prezydentów Zielonej Góry i Nowej Soli. Do tych ostatnich należą Aleksandra Mrozek, Beata Kulczycka, Edward Fedko i Wioleta Haręźlak. Opozycyjna koalicja skutecznie zablokowała pieniądze m.in. dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, szpitala w Torzymiu (tu ruszyły turnusy leczenia covidowego), Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie czy na program badań kolonoskopii i onkologicznych w lubuskich powiatach.

Po głosowaniu w sejmiku oświadczenie wydał Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Pod nim podpisał się Marek Działoszyński, prezes szpitala w imieniu pracowników i lekarzy.

Oświadczenie szpitala w Zielonej Górze

Z wielkim zdziwieniem oraz - nie ukrywamy - także rozczarowaniem, przyjęliśmy informację, iż sejmik województwa w dniu 1 marca 2021 r. odrzucił poprawki do budżetu województwa lubuskiego m.in. w sprawie finansowania ochrony zdrowia.

Szczególnie trudno jest nam zaakceptować fakt, iż decyzją części radych, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze został pozbawiony możliwości wyposażenia przyszłego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W tym miejscu należy przypomnieć, iż już w ub. roku nasz szpital otrzymał z budżetu województwa na ten cel kwotę 15 mln zł. Jednak w związku z decyzją wojewody lubuskiego o przeznaczeniu budynku szpitala pediatrycznego na Szpital Tymczasowy dla pacjentów covidowych, wydatkowanie tych pieniędzy należało przyłożyć na rok następny, czyli 2021. Wydawać by się więc mogło, że wprowadzenie tej zmiany do budżetu województwa powinno być jedynie formalnością…

Gdyby tak się stało, najbliższe miesiące upłynęłoby pracownikom Szpitala Uniwersyteckiego w nadziei na ustąpienie pandemii oraz na intensywnej pracy, której efektem byłoby uruchomienie w miejscu Szpitala Tymczasowego tak wyczekiwanego przez Lubuszan Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Należy zdawać sobie sprawę, że powołanie do życia największego szpitala pediatrycznego w naszym regionie to wyzwanie wiążące się nie tylko z kosztowną budową i koniecznością zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, ale również szeregiem czaso- i pracochłonnych działań do których należy zaliczyć np. wymagane prawem postępowania przetargowe na sprzęt i wyposażenie.

Niestety, wczorajsza decyzja części radych wojewódzkich przekreśliła nie tylko nadzieje kadry naszego szpitala, ale także, a może przede wszystkim, lubuskich pacjentów.

A co najgorsze, po raz kolejny odwlekła w czasie termin wyposażenia i oddania do użytku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. W efekcie lubuskie matki i ich dzieci nadal będą zmuszone szukać pomocy w ośrodkach medycznych położonych w innych województwach.

Przypomnijmy tylko, że Centrum, to m.in. pierwszy w regionie oddział intensywnej terapii dla dzieci, pierwszy pediatryczny oddział onkologii, czy profesjonalny odcinek zakaźny dla najmłodszych. To wyczekiwane poradnie i pracownie, blok operacyjny na światowym poziomie, porodówka i rooming, o jakich marzą wszystkie przyszłe mamy…

Licząc na to, iż w trosce o dobro Lubuszan, radni sejmiku znajdą (ponad podziałami politycznymi) wyjście w tej trudnej sytuacji, pozostaje nam życzyć wszystkim Państwu zdrowia i spokoju.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest leczenie pacjentów. Bez względu na ich przekonania i upodobania polityczne.

Prezes Zarządu dr Marek Działoszyński oraz pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

