Pan Łukasz Szewczyk mieszka w Zbąszynku. Od kilku lat fotografuje dzikie zwierzęta, głównie ptaki. Jego marzeniem było sfotografować wilka. Udało się kilka dni temu.

- Pojechałem autem w okolice Szczańca. Kiedy byłem w zupełnie dziewiczym dla mnie miejscu, ok. dwa kilometry od auta, zauważyłem zwierzę. Spało lub wygrzewało się na bali słomy, może siana. Na początku myślałem, że to lis. Sięgnąłem po aparat, zrobiłem pierwsze zdjęcie i na podglądzie zobaczyłem, że to nie lis, a wilk! - opowiada pan Łukasz. - Wilk musiał usłyszeć dźwięk aparatu albo wyczuł mój ruch, bo się podniósł. Przez kilkanaście sekund patrzył na mnie wyprostowany, a ja w tym czasie zrobiłem serię zdjęć.