Na początek obrazek. To poniżej na niebiesko to jedyne momenty meczu, w którym Zastal był na prowadzeniu – trzy pierwsze minuty meczu i trzy ostatnie. Jeszcze na początku czwartej kwarty koszykarze z Zielonej Góry przegrywali 15 punktami i wypadali gorzej niemal we wszystkich innych podstawowych statystykach. W grze też wyglądali koszmarnie. Zmęczeni, bez ikry, niedokładni.

A potem? Nagle coś w nich wstąpiło, zaczęli grać perfekcyjnie i wszystko trafiać. Do Rolandsa Freimanisa, który przez cały mecz ciągnął atak drużyny (na koncie Łotysza 26 punktów, 9/15 z gry, 8 zbiórek) dołączył Łukasz Koszarek. To zresztą mało powiedziane. Kapitan Zastalu po prostu skradł Parmie zwycięstwo.