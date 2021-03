„Idziesz do sklepu po wodę w dresie, bez makijażu i kogo spotykasz? Oczywiście – byłego!” – opisuje jeden ze swoich obrazków Kamila Szcześniak. Znana bardziej jako autorka „nieladnierysuje”. Artystka jest dobrze znana w mediach społecznościowych. Jej rysunkowe kobiece satyry na Instagramie śledzą dziesiątki tysięcy odbiorców. Jej wystawę „O Kobietach wiemy wszystko…” zobaczymy w zielonogórskim muzeum przy al. Niepodległości.

Rysunki Kamili Szcześniak poprawiają nam humor właśnie dlatego, że w tak prawdziwie soczysty i oczywisty sposób opowiadają naszej nieidealnej rzeczywistości, którą tak skrzętnie skrywamy, a która jest udziałem każdej z nas. Są dla nas w pewnym rodzaju alternatywą wobec wysokich wymagań, jakie stawia się kobietom XXI wiek! – zapowiada Izabela Korniluk, muzealniczka i kurator wystawy.

Rysunki Kamili Szcześniak. Artystka w sieci podpisuje się 'nieladnierysuje'. Zapowiedź wystawy w muzeum w Zielonej Górze Rysunki Kamili Szcześniak/arch. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

- W tych maseczkach to w sumie można bez makijażu – opatruje podpisem bohaterkę kolejnego rysunku autorka. – Niech sobie inne myślą, że u mnie jest tak pięknie, i że jestem permanentne szczęśliwa – dodaje w innym. – A tymczasem: mąż flirtuje w pracy lub w sieci z innymi kobietami, praca nie sprawia już takiej frajdy jak kiedyś, dzieci siedzące na lockdownie w domu wkurzają do granic możliwości, siłownie pozamykali, więc tyłka się nie chce ruszyć i dupa rośnie – pisze Korniluk. - Życie nie jest takie piękne jak w Internecie. Nawet po użyciu filtra! (czy to komputerowego czy kosmetyku). I właśnie taki prawdziwy świat, pełen niepowodzeń i brzydoty pokazuje w swoich pełnych humoru rysunkach. Jej świat nie jest ładny, jest prawdziwy do szpiku kości.

Wystawa „O Kobietach wiemy wszystko...” w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Wernisaż w piątek, 12 marca 2021 roku o godz. 17.

