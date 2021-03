W środę radni lubuskiego sejmiku kontynuowali obrady w ramach sesji nadzwyczajnej. Opozycja - a więc dysponujące razem połową głosów kluby PiS, Samorządowe Lubuskie i Bezpartyjni Samorządowcy - wciąż blokują uchwalenie jakichkolwiek zmian w budżecie województwa. Tym samym zamrożone jest 19 mln zł dla szpitali, 10 mln zł na pomoc społeczną czy rządowa kasa na walkę z pandemią.

Jeszcze na początku sesji rządząca koalicja PO-PSL-SLD upierała się, by przegłosować wszystkie zmiany z wyjątkiem zakupu działki za blisko 1,5 mln zł od Uniwersytetu Zielonogórskiego pod budowę nowego urzędu, połączonego z inkubatorem dla młodych. Ten punkt wzbudzał największe kontrowersje, więc marszałek już parę dni temu go odpuściła.

Na taki scenariusz nie zgodzili się radni opozycji. PiS, Bezpartyjni Samorządowcy i sterowany przez prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego klub Samorządowe Lubuskie (tworzą go Wioleta Haręźlak oraz troje radnych, którzy w zeszłym roku opuścili KO: Aleksandra Mrozek, Beata Kulczycka i Edward Fedko) domagali się spełnienia ich wcześniejszych żądań i poddania głosowaniu jedynie zmian w budżecie, które dotyczą pieniędzy na ochronę zdrowia i pomoc społeczną - a więc tych najpilniejszych.

Edward Fedko ogłosił odejście z klubu Koalicji Obywatelskiej w lubuskim sejmiku. Wzmacnia Samorządowe Lubuskie, za którym stoją Janusz Kubicki i Jacek Milewski, prezydenci odpowiednio Zielonej Góry i Nowej Soli fot. Piotr Bakselerowicz

Jakie zadania budziły wątpliwości opozycji? Wymieniali kilka. Oprócz zakupu wspomnianej działki chodziło o: dotowanie kolejnym milionem złotych budowy hali sportowej w Słubicach, zwiększenie wydatków na promocję gospodarczo-turystyczną o 280 tys. zł czy wreszcie przekazanie 350 tys. zł na doradztwo przy inwestycji związanej ze stworzeniem Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych w Gorzowie.

Rządząca koalicja na paraliż pracy sejmiku nie pozostała obojętna. Po paru godzinach dyskusji marszałek poprosiła o przerwę, by mieć czas na spełnienie żądań opozycji. Po godzinie wróciła z nowym projektem zmian w budżecie.

- Przygotowaliśmy autopoprawkę. Wyłączyliśmy punkty dot. pieniędzy na promocję i turystykę, dotację na budowę hali dla pow. słubickiego. Podtrzymujemy też wcześniejszą decyzję, by odłożyć na później zakup działki. Nie możemy zrezygnować jedynie z pieniędzy na doradztwo w Gorzowie, bo idą one na wkład własny do unijnego projektu. Są terminy, które muszą być dotrzymane - tłumaczyła marszałek Elżbieta Polak.

Wszyscy radni otrzymali poprawki na skrzynki mailowe i dostali pół godziny na zapoznanie się z dokumentami.

I co? Wygrała bezwzględna polityka. Radni opozycji wciąż domagali się, by głosowanie wstrzymać i dać do sprawdzenia ponownie komisji budżetowej, mimo że ta opiniowała już projekt, a teraz wprowadzono do niego jedynie autopoprawki. Aleksandra Mrozek z klubu prezydenta Kubickiego upierała się, że to "przepychanie uchwał kolanem". Małgorzata Gośniowska-Kola z PiS zaproponowała z kolei przerwanie obrad do poniedziałku, by mieć więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami (podczas gdy jedyne zmiany, jakie wprowadzono, to te, o które wnioskowała opozycja).

Wioleta Haręźlak (Samorządowe Lubuskie), przewodnicząca sejmiku i jedna z najbliższych współpracowników Janusza Kubickiego, z przyjemnością przychyliła się do wniosku radnej PiS i ogłosiła przerwę do poniedziałku, kolejny raz blokując pracę sejmiku.

Po dzisiejszych obradach trudno mieć jakiekolwiek złudzenia. Opozycja postawiła na taktykę kompletnego paraliżu województwa. Chce sprowokować zarząd, by podał się do dymisji lub dopuścił do władzy kolejne ugrupowanie. Bajki o trosce o wydatki zostały właśnie roztarte na proch, bo nawet spełnienie żądań opozycji przez rządzącą koalicję niczego nie załatwia. Wygląda na to, że opozycjoniści będą blokować każde głosowanie, a Haręźlak ogłaszać kolejne przerwy, aż wszyscy dojdą do przekonania, że tak dalej być nie może. Prezydent Kubicki, który od roku namawia do wspólnego przejęcia władzy z PiS (rządzi już z tą partią w ratuszu), z pewnością jest cały w skowronkach.

