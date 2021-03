Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Latem 2018 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości uznali, że pensje w samorządach powinny być niższe. Zmiany odczuli m.in. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Zmiana forsowana przez Prawo i Sprawiedliwość ma udowodnić, że „do polityki nie idzie się dla pieniędzy”. Wynagrodzenia spadły nawet o 20 proc.

W urzędach są jednak wyjątki. Wioleta Haręźlak, przewodnicząca sejmiku lubuskiego, nie musi się martwić, że jej praca pozostanie niedoceniona. Zarabia prawie tyle co premier i wynagrodzenia pobiera także tylko z naszych podatków.

Na początku ustalmy, ile zarabia jedna z najważniejszych osób w państwie. Według ostatniego oświadczenia majątkowego, złożonego w lipcu 2020 r., Mateusz Morawiecki zarabia rocznie w kancelarii premiera ok. 217 tys. zł.

REKLAMA

Zaledwie 3,5 tys. mniej, bo 214 tys. zł, zarabia w zielonogórskim urzędzie miasta Wioleta Haręźlak [w oświadczeniu wyraźnie wskazuje, że kwota wynika z umowy o pracę]. To niejedyne wynagrodzenie, które otrzymuje, a za które płacą podatnicy.

Urzędniczka jest także szefową sejmiku lubuskiego, radną Samorządowego Lubuskiego (klubu, który wspiera Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry). Jeśli doliczymy jej dietę, roczne dochody Haręźlak przekraczają 246 tys. zł.

To więcej niż całe roczne dochody premiera, bo te po doliczeniu diety parlamentarnej zamykają się w kwocie ok. 222 tys. zł.

REKLAMA

Idąc angielskim czy amerykańskim systemem zarobków, tygodniówka Wiolety Haręźlak to ok. 4,7 tys. zł.

Co robi, że zarabia więcej niż premier?

Haręźlak jest dyrektorką departamentu edukacji i spraw społecznych. Wcześniej przez kilkanaście lat była wiceprezydentem miasta. Tyle że wtedy zarabiała znacznie mniej, bo według oświadczenia majątkowego w 2018 r. zarobiła w urzędzie 152 tys. zł.

To oznacza, że rezygnując z funkcji wiceprezydenta – musiała to zrobić, by utrzymać mandat radnej w sejmiku – otrzymała o 60 tys. zł wyższe uposażenie w urzędzie.

I tak Haręźlak zarabia więcej niż jej szef Janusz Kubicki (162 tys. zł). O blisko 50 tys. zł więcej niż najważniejsze osoby w województwie, czyli wojewoda lubuski Władysław Dajczak (167 tys. zł) i marszałek lubuski Elżbieta Anna Polak (158 tys. zł).

Haręźlak zarabia blisko dwa razy tyle co jej klubowa koleżanka z sejmiku Beata Kulczycka, która w nowosolskim magistracie dostaje ok. 109 tys. zł rocznie. Kulczycka jest szefem jednego z wydziałów.

I prawie 50 tys. zł więcej niż Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektor departamentu rozwoju miasta w zielonogórskim magistracie, która ma pod sobą osiem wydziałów.

Haręźlak kieruje pracą czterech wydziałów i urzędu stanu cywilnego. Nadzoruje m.in. pracę szkół, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, ośrodków sportu i rekreacji, ale także DPS-ów. W tym pechowego Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w którym nieprawidłowości doprowadziły do dużego ogniska koronawirusa, w konsekwencji czego zarządzono największą w powojennej Zielonej Górze ewakuację. Z DPS-u do lubuskich szpitali wywieziono ok. 160 pensjonariuszy.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w DPS-ie i okoliczności śmierci niektórych pensjonariuszy prowadzi zielonogórska prokuratura okręgowa. W 2020 r. zmarło aż 108 mieszkańców domu.

Zdzisławie z ust sączyła się krew. Halina w ranie miała larwy. Zbyszek leżał tydzień z udarem. Co wykażą dwa śledztwa w DPS-ie?

Oświadczenia majątkowe Wiolety Hareźlak 2019 rok. .