Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Otrzymaliśmy list od mieszkańca ul. Sasankowej na Jędrzychowie (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). To ulica na osiedlu Kwiatowym. Od 1 marca nie kursuje tamtędy autobus linii "44". Miejski Zakład Komunikacji jako powód podał zły stan nawierzchni ul. Mieczykowej i Liliowej.

Mieszkańcy osiedla Kwiatowego byli oburzenie decyzją o wycofaniu z ich osiedla autobusu. Prawie 800 osób podpisało się pod petycją o jego przywrócenie. Petycję zaniósł do urzędu miasta Dariusz Legutowski, radny Koalicji Obywatelskiej z Jędrzychowa, który wcześniej bezskutecznie interweniował w mieście w sprawie remontu ul. Mieczykowej i Liliowej. W siedzibie MZK odbyło się też spotkanie w sprawie przywrócenia kursów na os. Kwiatowe.

Protest mieszkańców przyniósł rezultat. Miasto w poniedziałek, 8 marca rozpoczęło remont ulic. Kiedy się skończy, autobus linii "44" wróci na os. Kwiatowe.

REKLAMA

CZYTAJ TAKŻE: Po spotkaniu w MZK: Autobus linii "44" wróci na osiedle Kwiatowe

Poniżej prezentujemy list od mieszkańca, który zwraca uwagę m.in. na etapy rozwoju osiedla.

Szanowni Państwo,

REKLAMA

Chcę poruszyć jeszcze gorący temat likwidacji linii autobusowej "44" z osiedla Kwiatowego na Jędrzychowie.

Uważam, iż jest to absolutny skandal, ignorancja, utrata kontaktu z rzeczywistością kierownictwa urzędu miasta i MZK. A z punktu widzenia społecznego wręcz cofanie się w rozwoju cywilizacyjnym, który w tym zakresie wyglądał w skrócie tak:

1. Pierwsi mieszkańcy rozpoczęli budowę domów w latach 80. ubiegłego wieku. Wtedy też tam zamieszkali. Nie było dróg, chodników, tylko tymczasowo wytyczone drogi w glinie, błocie, częściowo wykonane z żużla.

2. Po wielu latach wykonano nawierzchnię ulic Mieczykowej i Liliowej z tzw. płyt jumbo. Stan tej nawierzchni uniemożliwiał w dalszym ciągu jazdę autobusów, ale poprawiał warunki jazdy samochodów osobowych i pieszych. To postęp cywilizacyjny nr 1.

3. Po następnych wielu latach wybudowano ulicę Nowojędrzychowską, co skróciło mieszkańcom odległość do przystanków znajdujących się dotychczas tylko na ulicy Jędrzychowskiej. Mamy więc postęp cywilizacyjny nr 2.

4. Po upływie kolejnych kilku lat wymieniono nawierzchnię ulic Mieczykowej i Liliowej na nawierzchnię z kostki brukowej. Umożliwiło to uruchomienie linii autobusowej, oczywiście z autobusami z silnikami spalinowymi. To postęp cywilizacyjny nr 3.

5. Kolejnym krokiem było wymienienie większości kursujących autobusów na autobusy z silnikami elektrycznymi. Mamy postęp cywilizacyjny nr 4.

6. Równolegle wybudowano nowoczesne wiaty przystankowe, co jest postępem cywilizacyjny nr 5.

Teraz, nagle, wszystkie postępy cywilizacyjne trafił przysłowiowy szlag.

Decyzję o wycofaniu z osiedla autobusu linii "44" podjęto podobno z powodu złego stanu nawierzchni ulic, co samo w sobie jest uzasadnieniem kuriozalnym, ponieważ na całej długości ulic (Mieczykowa i Liliowa mają łącznie ok. 3 km) są koleiny o łącznej długości ok. 150 m, które nie są tak duże, by uniemożliwiały jazdę autobusów, ani mogły spowodować ich uszkodzenie.

Według decydentów lepiej jest zlikwidować połączenia autobusowe dla kilku tysięcy mieszkańców osiedla Kwiatowego (osiedle Jędrzychów III/), w tym osób starszych, niż po prostu naprawić nawierzchnię. Przypomnę, że do przychodni lekarskiej jest z tego osiedla ok. 1,5 km (z górki i pod górkę). Starsze osoby muszą tam chodzić w deszczu, śniegu, w czasie mrozów. Dzieci muszą chodzić do szkół. Osiedle wciąż się rozbudowuje, powstają nowe domy i ulice...

Sprawa ma jeszcze jeden aspekt – ekologiczny. Większość mieszkańców posiada swoje samochody, w tym ja, ale z nich nie korzysta, gdy jeździ do miasta, do lekarza, do sklepów. Teraz, zamiast "drałować" 1,5 km do najbliższego przystanku, mieszkańcy będą jeździć samochodami. Oczywiście będzie to z "korzyścią" dla środowiska. Smog już teraz jest na Jędrzychowie problemem, bo m.in. urząd miasta słabo radzi sobie z działaniami dotyczącymi likwidacji tzw. kopciuchów.

Na przykładzie historii z zawieszeniem linii nr "44" potwierdza się w całej rozciągłości teza, iż arogancja władzy zwiększa się proporcjonalnie do długości jej trwania. W tym przypadku dotyczy to zarówno kierownictwa MZK, jak i urzędu miasta.

Co sądzicie o sytuacji, która ma miejsce obecnie na Osiedlu Kwiatowym na Jędrzychowie? Zgadzacie się z opinią mieszkańca? A może uważacie, że nie ma racji? Piszcie swoje opinie w komentarzach pod tekstem, możecie je też przesyłać na adres mailowy listy@zielona.agora.pl.

CZYTAJ TAKŻE: Przy Energetyków powstanie sala gimnastyczna. Będzie kosztowała prawie 10 milionów złotych