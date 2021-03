Właściciele zniszczonych samochodów straty wycenili na łącznie aż 37 tys. zł. Do dewastacji doszło w rejonie ul. Monte Cassino, Wyszyńskiego, Zawadzkiego „Zośki”.

Poszukiwania sprawców trwały od grudnia ub. roku. Niedawno zielonogórska komenda (za zgodą prokuratora) opublikowała wizerunki trzech młodych osób zarejestrowane przez monitoring. Poskutkowało.

– Dzięki pomocy mieszkańców Zielonej Góry tożsamość trzech młodych mężczyzn została potwierdzona – mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze.

Wszyscy trzej zostali zatrzymani we wtorek, dostali zarzuty zniszczenia mienia. Przyznali się do winy i do tego, że wspólnie pili alkohol. Reszty zachowania nie potrafili wytłumaczyć.

– Jeden z podejrzanych w chwili popełniania czynu miał 16 lat i decyzję w jego sprawie podejmie sąd rodzinny. Za przestępstwo uszkodzenia mienia Kodeks karny przewiduje karę więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat – informuje Barska.