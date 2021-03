Rok temu, 12 marca minister zdrowia powiadomił o pierwszej śmiertelnej ofierze koronawirusa w Polsce. Przez rok pandemia COVID-19 zebrała straszliwe żniwo: zmarło już ponad 46 tys. osób. W Lubuskiem pierwszą ofiarą covidu była 91-letnia kobieta ze Wschowy. Do dziś zmarło 1249 mieszkańców naszego regionu.

Dlatego "Wyborcza" apeluje o uczczenie minutą ciszy pamięci Polek i Polaków zmarłych na COVID-19. Prosimy, zatrzymajmy się na minutę w piątek 12 marca o godz. 12.

Minutą ciszy uczci zmarłych Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

- Koniecznie przystańmy, wyłączmy się na minutę. Ja to zrobię, zrobimy to w Urzędzie Marszałkowskim. Do minuty ciszy zachęcam wszystkich Lubuszan. Trochę, może nawet za bardzo, oswoiliśmy się z pandemią, mniej się przejmujemy. Informacje o kolejnych zmarłych nie robią aż tak dużego wrażenia. Umykają nam, stało się to naszą codziennością – mówi marszałek. - Potrzeba nam zastanowienia się nad tym, co razem przeszliśmy. Jaki to był ważny dla nas czas. Potrzebujemy wytchnienia, solidarności, wspólnych działań w pandemii, pomocy i pamięci o zmarłych. Pandemia to przeżycie nas wszystkich. Zatrzymajmy się, pomyślmy o tym i o ludziach, których z nami już nie ma.

