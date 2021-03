1 ZDJĘCIE Schronisko dla zwierząt przy ul. Szwajcarskiej w Zielonej Górze (Fot. WŁADYSŁAW CZULAK / AG)

Janusz Kubicki zaapelował do mieszkańców Zielonej Góry, by wsparli zbiórkę dla schroniska dla zwierząt. Łaskawie obiecał, że miasto dorzuci 1 mln zł. - Doprowadzić brakiem nadzoru do kompletnej ruiny, a potem robić ściepę. To manipulacja roku - mówią działacze Ruchu Miejskiego.