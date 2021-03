Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Zmiany w budżecie województwa pierwotnie głosowane miały być na sesji zwyczajnej w połowie lutego, ale wtedy obrady na dwa tygodnie przerwała przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak. Temat wrócił po wznowieniu sesji, lecz upadł w głosowaniu – zmiany zablokowała dysponująca połową głosów opozycja złożona z PiS, Bezpartyjnych Samorządowców i klubu Samorządowe Lubuskie. Tym ostatnim steruje prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Kubicki od roku namawia do przewrotu w sejmiku i przejęcia władzy wspólnie z PiS. Z partią Kaczyńskiego rządzi już wspólnie w zielonogórskim ratuszu.

Zablokowanie zmian w budżecie było pokazem siły opozycji, która tym samym dała znać rządzącej koalicji PO-PSL-SLD, że rządzenie mniejszościowe regionem będzie trudne lub wręcz niemożliwe. Radni opozycji byli przeciwko, choć początkowo nie potrafili nawet wskazać dlaczego. Nie zadawali pytań na sesji i na komisjach poprzedzających obrady. Mieli jeden punkt zaczepienia: propozycję kolejnego dofinansowania budowy hali w Słubicach, ich zdaniem motywowanego politycznie. Potem uzupełnili swoje zastrzeżenia o propozycję zakupu działki od Uniwersytetu Zielonogórskiego pod budowę nowego urzędu połączonego z inkubatorem dla młodych, wydatki na promocję województwa oraz przekazanie 350 tys. zł na doradztwo przy stworzeniu Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych w Gorzowie.

Koalicjanci wściekali się na opozycję, że dla wojenki politycznej mrożą pieniądze na ochronę zdrowia i opiekę społeczną (łącznie prawie 30 mln zł), rządową kasę na walkę z pandemią i szereg mniejszych zadań, m.in. w postaci środków dla Zarządu Dróg Wojewódzkich czy na termomodernizację budynków WOSiR-u w Drzonkowie.

Po przegranym głosowaniu rządząca koalicja zwołała sesję nadzwyczajną, by jeszcze raz spróbować uchwalić zmiany w budżecie. Obrady dwukrotnie przerywała jednak przewodnicząca Wioleta Haręźlak, nie dopuszczając radnych do głosowania. Nawet wtedy gdy marszałek się ugięła i wykreśliła z proponowanych zmian zadania, które poddawali w wątpliwość oponenci. Skończyło się tym, że do biura sejmiku wpłynął wniosek o odwołanie Haręźlak ze stanowiska.

Trzecią i ostatnią część sesji nadzwyczajnej kontynuowano w poniedziałek, 15 marca. Tym razem kompromisową propozycję zarządu województwa (z pominięciem pieniędzy na halę w Słubicach, na promocję, zakup działki i zmniejszeniem kwoty na doradztwo przy inwestycji w Gorzowie) sejmik poparł niemal jednogłośnie. Od głosu wstrzymał się jedynie Wacław Maciuszonek z Bezpartyjnych Samorządowców.

Skąd zmiana optyki? Oblicze sesji odmieniła nieobecność Sławomira Muzyki. Radny BS jest na zwolnieniu lekarskim i z tego powodu nie brał udziału w obradach (nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jest zakażony koronawirusem). Tak też podczas poniedziałkowych obrad opozycja dysponowała jedynie 14 głosami i była skazana na porażki w głosowaniach. Każdy spin doktor poleciłby w tej sytuacji poprzeć zmiany w budżecie, by okazać swoją gotowość do dialogu (choćby na pozór), zamiast kopać się z koniem. Tak też zachowali się radni opozycji.

Jaki scenariusz oglądalibyśmy, gdyby Muzyka był obecny? Trudno powiedzieć. Najbardziej skłonni do poparcia kompromisowej propozycji marszałek wydawali się Bezpartyjni Samorządowcy. Radni rządzącej koalicji sugerowali, że ci poparliby zmiany w budżecie już w zeszłym tygodniu, kiedy obrady przerwała jednak Haręźlak.

– Ukłon dla marszałek. Okazuje się, że można rozmawiać. Warunkowo akceptujemy wniesione przez zarząd autopoprawki. Szkoda, że trwało to tak długo, bo mogliśmy uchwalić propozycję dużo wcześniej. Zorganizujmy okrągły stół i porozmawiajmy o tym, co nas boli – stwierdził Sławomir Kowal, przewodniczący klubu BS.

Była to odpowiedź na postulat ludowców, którzy jeszcze przed sesją zaproponowali, by sejmik zasiadł do mediacji za zamkniętymi drzwiami i wypracował formę dalszej współpracy. Paraliż samorządu grozi bowiem wprowadzeniem komisarza, którego wskazałby rząd PiS, a następnie rozpisaniem wcześniejszych wyborów. Taki scenariusz odpowiadałby nie tylko działaczom partii Kaczyńskiego, ale także Januszowi Kubickiemu, który nie widzi już szans na przeciągnięcie na swoją stronę kolejnych radnych (za jego namową Koalicję Obywatelską opuścili w zeszłym roku Aleksandra Mrozek, Beata Kulczycka i Edward Fedko).

Wioleta Haręźlak, Edward Fedko, Beata Kulczycka i Aleksandra Mrozek - radni sejmiku tworzący klub 'Samorządowe Lubuskie' fot. Piotr Bakselerowicz

Po przyjęciu zmian w budżecie sejmik zaakceptował jeszcze (w ramach osobnej uchwały) przekazanie 2 mln zł dla pow. międzyrzeckiego na dofinansowanie budowy obwodnicy miasta i drogi łączącej węzeł autostrady A2 z przyszłą obwodnicą. Radni od prezydenta Kubickiego wszczęli przy tym awanturę, zarzucając marszałek, że próbuje przepchnąć kolejną "wrzutkę". Odmówili jednak złożenia formalnego wniosku o zdjęcie projektu z obrad (koalicja chciała pójść im na rękę), bo jednocześnie stwierdzili, że inwestycja jest sensowna i potrzebna.

– To nie wrzutka, tylko wrzód na samorządzie – oburzał się na zachowanie radnych opozycji Jan Świrepo z PSL, były poseł i wicewojewoda. – Idziecie na destrukcję sejmiku. Skoro inwestycja jest potrzebna i sami to przyznajecie, to na co mamy czekać? Mam 79 lat i w życiu takiego cyrku nie widziałem.

