- Przeciwnicy grali twardo, fizycznie i bardzo intensywnie. My nie byliśmy w stanie tej intensywności sprostać i przez to traciliśmy mnóstwo punktów w obronie. Po prostu skakali nam po głowach - powiedział po meczu rozzłoszczony Żan Tabak, trener Enea Zastalu.

Ekipa ze stolicy Estonii do Zielonej Góry przyjechała z kiepskim bilansem 5-13, ale w mecz weszła z dużą pewnością siebie i przekonaniem do własnych umiejętności. Dodatkową taryfą ulgową była kontuzja Geoffreya Groselle'a, środkowego Zastalu, który już w pierwszej kwarcie opuścił parkiet z urazem (najprawdopodobniej barku). Amerykanin próbował wrócić na boisko po przerwie, ale już po minucie wiedział, że nie będzie w stanie kontynuować gry.

Kalev od początku był drużyną lepszą i niemal przez cały czas prowadził. Na początku udawało się jeszcze powstrzymywać grającego dużo na piłce lidera drużyny Marcusa Keene'a (30 pkt, 5/10 za trzy, 10 asyst), ale generalnie mierzący ledwie 175 cm wzrostu zawodnik nie miał większych problemów z rozbijaniem obrony Zastalu. Wyszło to, o czym pisaliśmy po odejściu Lundberga i Ponitki. Ani Skyler Bowlin, ani David Brembly, ani świeżo sprowadzony Adam Smith, ani tym bardziej Łukasz Koszarek - to nie są obwodowi obrońcy tej klasy. Gdyby w pomalowanym straszył Groselle, byłoby łatwiej. Przez uraz Amerykanina najwięcej minut na pozycji nr 5 spędzić musiał jednak Krzysztof Sulima. Tak też zastalowcy stracili mnóstwo punktów z pick'n'rolla. Zwłaszcza gdy w duecie bronili Koszarek z Sulimą, obaj mający przecież ogromne problemy z mobilnością (jak wiemy, Rolands Freimanis też do wybitnych defensorów nie należy). Czasami aż dziwiliśmy się, że goście tak rzadko atakują właśnie tę parę obrońców. Zejście trzeciego kolegi do pomocy otwierało przyjezdnym pozycje na obwodzie.

Do przerwy było 56:45 dla gości. Udany debiut zaliczył wspomniany przed chwilą Adam Smith (ściągnięty po kontuzji Nikosa Pappasa, pomoże Zastalowi tylko w lidze VTB). W niecałe trzy minuty na parkiecie trafił wszystkie ze swoich trzech prób rzutowych. Skończył z 18 punktami na koncie (4/6 za trzy) przy 18 minutach gry. Co tu dużo gadać, to urodzony strzelec, którego zadaniem będzie dostarczać punkty. Na razie tylko od kilku dni trenuje z drużyną i dzisiaj wyglądał, jakby grał obok zespołu.

Nie wspomnieliśmy jeszcze o ogromnych problemach z zastawieniem zbiórki, o szarpanej grze w ataku (mnóstwo gry przechodzi zazwyczaj przez Groselle'a, który ściąga na siebie uwagę obrony). Mimo wszystko mecz dla Zastalu był do wyciągnięcia. Koszykarze Żana Tabaka próbowali się zbliżyć przez całą trzecią kwartę, ale pogoń zaowocowała dopiero w czwartej. To wtedy wyszli na prowadzenie 79:78. Wynik na styku trzymał się do ostatniej minuty. Niestety, wtedy dwa śmiertelne ciosy zza linii 6,75 m zadał Keene. Było po meczu, zwłaszcza że zastalowcom zabrakło koncentracji, popełnili dwie niepotrzebne straty. Stanęło na wyniku 95:88 dla gości.

Dla zielonogórskiego klubu najwięcej punktów nawrzucali "Rolo" Freimanis (22 pkt, 9 zbiórek) i waleczny Janis Berzins (17 pkt). Po stronie gości obok Keene'a gwiazdą meczu był twórca 29 punktów (6/9 za trzy) i 12 zbiórek - Janari Joesaar, Estończyk z doświadczeniem w hiszpańskiej lidze ACB.

Teraz przed Zastalem dwa ostatnie mecze sezonu zasadniczego w polskiej Energa Basket Lidze - wyjazdowe mecze w Ostrowie Wlkp. (już jutro, 17 marca) i Lublinie (20 marca). Potem dwa ostatnie w części zasadniczej ligi VTB - u siebie zagramy z Chimkami (22 marca) i na wyjeździe z Astaną (25 marca). Awans do fazy play-off ligi VTB koszykarze mają już zagwarantowany, teraz walczą tylko o jak najlepszą pozycję w drabince.

REKLAMA

ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA 95:88 BC KALEV/CRAMO

Kwarty: 23:28 | 22:28 | 24:18 | 19:21

ZASTAL: Bowlin 0, Richard 13 (1), Brembly 4, Berzins 17 (1), Groselle 0 oraz Koszarek 7 (1), Freimanis 22 (2), Smith 18 (4), Sulima 7, Put 0.

REKLAMA

KALEV: Keene 30 (5), Kaufmanis 3 (1), Hermet 6 (1), Joeasaar 29 (6), Thomas 11 oraz Nurger 8, Townes 5 (1), Kemp 3, Dorbek 0.

Skrót meczu