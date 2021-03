Oba rowery w poniedziałek wieczorem przez Zieloną Górę prowadził bliżej nieokreślony mężczyzna (policja nie podaje na jego temat żadnych informacji). Jednośladami zainteresowali się patrolujący ulice policjanci. Okazało się, że oba zostały wcześniej skradzione.

- Policjanci ustalają, do kogo należą rowery, a także, czy mężczyzna nie ma na swoim koncie innych podobnych przestępstw - mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

O pomoc w ustaleniu prawowitych właścicieli rowerów mundurowi proszą mieszkańców. Jeśli na załączonych zdjęciach rozpoznajesz swój rower lub wiesz, do kogo on należy, skontaktuj się z policją. Możesz wykręcić alarmowy nr 112 lub zadzwonić bezpośrednio do komisariatu na os. Pomorskim pod nr 47 795 13 11.