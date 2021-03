Batalion czołgów z 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania (wchodzi w skład 11. LDKPanc, zwanej Czarną Dywizją) zaczął wiosnę na miejscowym poligonie od rutynowych ćwiczeń.

– Załogi doskonaliły umiejętności m.in. z prowadzenia ognia z czołgu do celów ukazujących się w ruchu, w miejscu i przystankach. Ćwiczenia te są niezbędne do przygotowania się pancerniaków do planowanych w kolejnym tygodniu strzelań bojowych – tłumaczy porucznik Marta Wieliczko z sekcji prasowej dywizji.