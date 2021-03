1 ZDJĘCIE Zielona Góra, październik 2020. Michał i Joanna Orłowscy, ich czteromiesięczna Ania choruje na SMA - rdzeniowy zanik mięśni (Fot. Władysław Czulak/AG)

To zaczyn do kolejnych wpłat - mówi Janusz Rewers, radny klubu PO w ratuszu. Razem z nim swoje diety z ratusza, każda po ok. 2 tys. zł, oddało czterech rajców! Ania choruje na najcięższą postać SMA. Dziewczynkę może uratować terapia genowa.