Kilkuletnia suczka była okropnie zaniedbana przez właściciela. Zwierzę animalsom przekazała policja po tym, jak jej właściciela zabrało do szpitala pogotowie. - Żyła pośród butelek i puszek - opowiadają pracownicy OTOZ Animals Zielona Góra, stowarzyszenia, które prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w naszym mieście.

Ciało psa pokrywała jedna wielka skorupa. W skołtunionej sierści zalęgły się roztocza. - Cięliśmy wszystkim: maszynką, nożycami, nożyczkami do bandaży, a nawet nożem do tapet. Trzem osobom zajęło to ponad dwie godziny. Im dalej cięliśmy, tym więcej znajdowaliśmy. Zapach amoniaku towarzyszy nam do teraz. Była ziemia, były odchody, była rozpuszczona czekolada w uchu - relacjonują na Facebooku działacze OTOZ.