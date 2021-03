Enea Zastal nadal musi radzić sobie bez zmagającego się urazem barku Geoffreya Groselle'a, czytaj najlepszego środkowego w lidze. Badania na szczęście nie wykazały niczego poważnego, wkrótce Amerykanin powinien być gotowy do gry.

Z Krzysztofem Sulimą na centrze gra zielonogórzan nie wygląda kolorowo. W systemie trenera Żana Tabaka zawodnik z pozycji numer ma pięć ma do wykonania kluczowe zadania po obu stronach parkietu. Wymagania są wysokie i niestety przerastają umiejętności i motorykę ściągniętego z Anwilu Włocławek zawodnika. Nie, żeby było to wielkie zaskoczenie - nie do takiej roli "Suli" został sprowadzony do Zielonej Góry.