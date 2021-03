Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

To jedna z takich historii, które najmocniej chwytają za serce. Zielonogórskie schronisko pilnie szuka domu dla 13-letniego Everesa. Jeśli nie znajdzie go do końca marca, pies będzie musiał wrócić do boksu przy ul. Szwajcarskiej.

- Everes (pies jest średniej wielkości) to starszy, zrównoważony psiak i od każdego z jego dotychczasowych opiekunów słyszymy same pochwały. Nie niszczy w domu, nie szczeka nawet na dźwięk dzwonka, nie ma żadnego problemu z zostawaniem samemu, zachowuje czystość, pięknie dogaduje się z kotem (pomimo wrogich zamiarów kota), lubi dzieci, choć krzyki maluchów są dla starszego psiaka męczące i pokazuje wtedy swój niepokój - opisuje psa schronisko.

- Na widok piłeczki powracają mu siły witalne, dokazuje wtedy i szaleje, nie patrząc na swoje ponad 10 lat na psim karku. Uwielbia być przytulanym, uwielbia ludzi, jest łagodny i wpatrzony w każdego, kto poświęci mu uwagę... - tłumaczy OTOZ Animals, czyli organizacja, która od 1 stycznia prowadzi schronisko w Zielonej Górze.

Samotność i kojec zamiast miękkiego legowiska?

Everes trafił do domu tymczasowego, gdy rozpoczęła się zima. Niestety, teraz będzie musiał wrócić do schroniska. Jedynym ratunkiem jest znalezienie dla niego domu. Z każdym dniem czasu jest coraz mniej...

OTOZ Animals: Nie pozwólmy temu radosnemu dziadkowi wrócić po raz trzeci do schroniska... Jak my mu spojrzymy w oczy, znów zostawiając go w kojcu, mając do zaproponowania ponownie samotność i budę zamiast dotychczasowego miękkiego legowiska w ciepłym domu?

Schronisko wyjaśnia, że problemem Everesa jest chodzenie po schodach. - Na tyle sprawia mu to trudność, że potrafi z nich spaść, choć są dni, w których maszeruje bez problemu. Osobom, które by się zdecydowały na adopcję Everesa do bloku, pomimo tych niedogodności, wolontariusze zakupili specjalną uprząż do podtrzymywania psiaka. Pomimo trudności ze schodami to wciąż aktywny, uwielbiający spacery czworonóg.

Może to Wy przygarniecie Everesa i zapewnicie mu spokojną psią starość?

