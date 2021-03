Klub koszykarski z Zielonej Góry część zasadniczą sezonu 2020/21 zakończył z bilansem 27-3, bijąc rezultat 28-4 ekipy prowadzonej przez Saso Filipowskiego w rozgrywkach 2015/16 (chodzi o procentowy współczynnik zwycięstw). Za świetnym wynikiem poszły nagrody indywidualne. Właśnie ogłoszono wyniki głosowania przeprowadzonego wśród trenerów wszystkich 16 drużyn w Energa Basket Lidze.

Szkoleniowcy w każdej z kategorii wskazywali po trzy nominacje (warte pięć, trzy i jeden punkt) z pominięciem swoich własnych drużyn. Nagrody zostaną wręczone podczas meczów fazy play-off.

MVP

W głosowaniu na MVP, a więc najwartościowszego zawodnika, zwyciężył środkowy Zastalu Geoffrey Groselle, tylko nieznacznie wyprzedzając byłego już zastalowca Iffego Lundberga (Duńczyk zrobił taką furorę, że w trakcie sezonu wykupiła go CSKA Moskwa). Co ciekawe, Lundberg otrzymał nawet więcej najwyżej punktowanych wskazań od swojego kolegi, ale paru szkoleniowców zupełnie pominęło jego kandydaturę i ostatecznie statuetkę otrzyma Groselle. Amerykanin w sezonie zasadniczym zdobywał średnio 17 punktów, 8,1 zbiórki, 2,2 asysty i 1,3 przechwytu na mecz. Jego rekord to 35 punktów rzuconych przeciwko Dąbrowie Górniczej.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Drugie miejsce zajął Iffe Lundberg, a trzecie - Lee Moore z MKS Dąbrowa Górnicza.

REKLAMA

Inne nazwiska wskazane przez trenerów: Jakub Garbacz (10 punktów), Jamel Morris (7), Rolands Fremianis (3), Corey Sanders (3), Chris Smith (2), Janis Berzins (1), Aleksander Dziewa (1), Jabarie Hinds (1), Martins Laksa (1), Kris Richard (1), Elijah Stewart (1).

Poprzedni zwycięzcy: Walter Hodge (2012, 2013), J.P. Prince (2014), Damian Kulig (2015), Mateusz Ponitka (2016), Shawn King (2017), Ivan Almeida (2018), James Florence (2019).

Najlepszy trener

Zwycięzca mógł być tylko jeden - Żan Tabak, trener Zastalu, który odmienił nie tylko zielonogórską koszykówkę, ale całą filozofię prowadzenia klubu. Z pomocą asystentów złożył drużynę, która pobiła takie potęgi jak CSKA, Chimki czy Uniks Kazań. A wszystko z udziałem średnio cenionych na rynku graczy, umiejętnie wyszukanych i stosunkowo tanio ściągniętych do Zielonej Góry. O wpływie szkoleniowca na drużynę niech poświadczy fakt, że przegrała pierwsze cztery mecze w lidze VTB. Dziś ma bilans 13-9 i pewny awans do play-off. A w krajowej lidze? Cóż, Zastal do tej pory nie miał sobie równych. To już nie jest ta maszyna ze środkowej części sezonu (kontuzje, transfery), ale wciąż pozostaje głównym kandydatem do tytułu.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Drugie miejsce zajął Wojciech Kamiński (Legia Warszawa), a trzecie Oliver Vidin (Śląsk Wrocław).

REKLAMA

Inne wskazane nazwiska: Alessandro Magro (5 punktów), Marek Łukomski (3), Artur Gronek (2), Robert Witka (2), Igor Milicić (1), Jesus Ramirez (1), Marcin Stefański (1)

Poprzedni zwycięzcy: Karlis Muiznieks (2012), Miodrag Rajković (2013), Wojciech Kamiński (2014 i 2015), Saso Filipowski (2016), Igor Milicić (2017), Dejan Mihevc (2018), Przemysław Frasunkiewicz (2019).

Najlepszy polski zawodnik

Wśród graczy z polskim paszportem bezkonkurencyjny okazał się Jakub Garbacz ze Stali Ostrów Wlkp., który coraz głośniej puka do drzwi reprezentacji Polski. W tym sezonie obwodowy rzucał średnio 16,6 punktu na mecz na 43 proc. skuteczności z gry. Dokładał trzy zbiórki i prawie półtora asysty na spotkanie.

Drugie miejsce zajął Aleksander Dziewa (Śląsk Wrocław), a trzecie Dominik Olejniczak (Trefl Sopot).

Inne wskazania: Damian Kulig (8 punktów), Łukasz Koszarek (6), Kamil Łączyński (4), Marcel Ponitka (4), Łukasz Kolenda (2), Karol Gruszecki (1), Jakub Karolak (1), Andrzej Mazurczak (1), Kacper Młynarski (1), Michał Sokołowski (1), Mateusz Zębski (1).

Poprzedni zwycięzcy: Łukasz Koszarek (2012, 2013 i 2014), Damian Kulig (2015), Mateusz Ponitka (2016), Krzysztof Szubarga (2017), Michał Sokołowski (2018 i 2019).

Najlepszy defensor

Kogo najbardziej bali się koszykarze w ataku? Zdaniem trenerów największą różnicę jako defensor robił w tym sezonie Ivan Ramljak ze Śląska Wrocław. Mierzący 203 cm Chorwat to chodzące połączenie siły, szybkości i sprytu. Statystyki tego nie pokażą, ale ponad dwa przechwyty na mecz i siedem zbiórek robią wrażenie.

Na podium jeszcze dwaj zawodnicy Enea Zastalu: Marcel Ponitka (odszedł do Parmy Perm) i Kris Richard.

Inne wskazania: Geoffrey Groselle (13 punktów), Dominik Olejniczak (11), Martynas Paliukenas (10), Mateusz Zębski 7), Raymond Cowels (6), Paulius Dambrauskas (3), Aleksander Dziewa (3), Przemysław Żołnierewicz (3), Jakub Garbacz (2), Omari Gudul (1), Filip Matczak (1), Josip Sobin (1), Elijah Stewart (1).

Poprzedni zwycięzcy: Piotr Szczotka (2012), Krzysztof Szubarga (2013), A.J. Walton (2014), Quinton Hosley (2015), Michał Sokołowski (2016 i 2017), Martynas Paliukenas (2018 i 2019).

---

Jak głosowali poszczególni trenerzy?

Przemysław Frasunkiewicz, Anwil Włocławek

MVP: 1. Geoffrey Groselle, 2. Iffe Lundberg, 3. Jakub Garbacz

Polak: 1. Jakub Garbacz, 2. Kamil Łączyński, 3. Aleksander Dziewa

Obrońca: 1. Dominik Olejniczak, 2. Przemysław Żołnierewicz, 3. Filip Matczak

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Wojciech Kamiński, 3. Artur Gronek

Igor Milicić, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

MVP: 1. Iffe Lundberg, 2. Geoffrey Groselle, 3. Aleksander Dziewa

Polak: 1. Aleksander Dziewa, 2. Dominik Olejniczak, 3. Łukasz Kolenda

Obrońca: 1. Marcel Ponitka, 2. Ivan Ramljak, 3. Elijah Stewart

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Wojciech Kamiński, 3. Oliver Vidin

Piotr Blechacz, Asseco Arka Gdynia

MVP: 1. Iffe Lundberg, 2. Geoffrey Groselle, 3. Jamel Morris

Polak: 1. Dominik Olejniczak, 2. Jakub Garbacz, 3. Aleksander Dziewa

Obrońca: 1. Ivan Ramljak, 2. Geoffrey Groselle, 3. Dominik Olejniczak

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Wojciech Kamiński, 3. Oliver Vidin

Artur Gronek, Enea Astoria Bydgoszcz

MVP: 1. Geoffrey Groselle, 2. Lee Moore, 3. Martins Laksa

Polak: 1. Aleksander Dziewa, 2. Jakub Garbacz, 3. Karol Gruszecki

Obrońca: 1. Mateusz Zębski, 2. Dominik Olejniczak, 3. Raymond Cowels

Trener: 1. Wojciech Kamiński, 2. Żan Tabak, 3. brak wskazania

Żan Tabak, Enea Zastal BC Zielona Góra

MVP: 1. Lee Moore, 2. Corey Sanders, 3. Jabarie Hinds

Polak: 1. Aleksander Dziewa, 2. Dominik Olejniczak, 3. Łukasz Kolenda

Obrońca: 1. Raymond Cowels, 2. Aleksander Dziewa, 3. Omari Gudul

Trener: 1. Oliver Vidin, 2. Wojciech Kamiński, 3. Jesus Ramirez

Matthias Zollner, GTK Gliwice

MVP: 1. Iffe Lundberg, 2. Jakub Garbacz, 3. Geoffrey Groselle

Polak: 1. Jakub Garbacz, 2. Marcel Ponitka, 3. Michał Sokołowski

Obrońca: 1. Marcel Ponitka, 2. Ivan Ramljak, 3. Jakub Garbacz

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Wojciech Kamiński, 3. Alessandro Magro

Robert Witka, HydroTruck Radom

MVP: 1. Iffe Lundberg, 2. Jamel Morris, 3. Geoffrey Groselle

Polak: 1. Jakub Garbacz, 2. Aleksander Dziewa, 3. Kamil Łączyński

Obrońca: 1. Marcel Ponitka, 2. Ivan Ramljak, 3. Dominik Olejniczak

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Wojciech Kamiński, 3. Alessandro Magro

Jesus Ramirez, King Szczecin

MVP: 1. Iffe Lundberg, 2. Geoffrey Groselle, 3. Jakub Garbacz

Polak: 1. Dominik Olejniczak, 2. Damian Kulig, 3. Aleksander Dziewa

Obrońca: 1. Martynas Paliukenas, 2. Ivan Ramljak, 3. Josip Sobin

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Marek Łukomski, 3. Igor Milicić

Wojciech Kamiński, Legia Warszawa

MVP: 1. Iffe Lundberg, 2. Geoffrey Groselle, 3. Chris Smith

Polak: 1. Aleksander Dziewa, 2. Jakub Garbacz, 3. Dominik Olejniczak

Obrońca: 1. Ivan Ramljak, 2. Marcel Ponitka, 3. Martynas Paliukenas

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Oliver Vidin, 3. Marcin Stefański

Alessandro Magro, MKS Dąbrowa Górnicza

MVP: 1. Geoffrey Groselle, 2. Jamel Morris, Elijah Stewart

Polak: 1. Jakub Garbacz, 2. Aleksander Dziewa, 3. Kacper Młynarski

Obrońca: 1. Ivan Ramljak, 2. Paulius Dambrauskas, 3. Dominik Olejniczak

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Oliver Vidin, 3. Artur Gronek

Marek Łukomski, PGE Spójnia Stargard

MVP: 1. Jakub Garbacz, 2. Geoffrey Groselle, 3. Iffe Lundberg

Polak: 1. Jakub Garbacz, 2. Aleksander Dziewa, 3. Marcel Ponitka

Obrońca: 1. Geoffrey Groselle, 2. Ivan Ramljak, 3. Marcel Ponitka

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Wojciech Kamiński, 3. Robert Witka

Robert Skibniewski, Polpharma Starogard Gdański

MVP: 1. Geoffrey Groselle, 2. Lee Moore, 3. Kris Richard

Polak: 1. Jakub Garbacz, 2. Dominik Olejniczak, 3. Mateusz Zębski

Obrońca: 1. Geoffrey Groselle, 2. Kris Richard, 3. Martynas Paliukenas

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Wojciech Kamiński, 3. brak wskazania

Jarosław Zawadka, Polski Cukier Toruń

MVP: 1. Iffe Lundberg, 2. Geoffrey Groselle, 3. Lee Moore

Polak: 1. Jakub Garbacz, 2. Aleksander Dziewa, 3. Andrzej Mazurczak

Obrońca: 1. Marcel Ponitka, 2. Ivan Ramljak, 3. Kris Richard

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Wojciech Kamiński, 3. Oliver Vidin

David Dedek, Pszczółka Start Lublin

MVP: 1. Iffe Lundberg, 2. Geoffrey Groselle, 3. Janis Berzins

Polak: 1. Damian Kulig, 2. Łukasz Koszarek, 3. Aleksander Dziewa

Obrońca: 1. Kris Richard, 2. Ivan Ramljak, 3. Jakub Garbacz

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Oliver Vidin, 3. Wojciech Kamiński

Marcin Stefański, Trefl Sopot

MVP: 1. Geoffrey Groselle, 2. Rolands Freimanis, 3. Lee Moore

Polak: 1. Jakub Garbacz, 2. Łukasz Koszarek, 3. Aleksander Dziewa

Obrońca: 1. Kris Richard, 2. Ivan Ramljak, 3. Mateusz Zębski

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Wojciech Kamiński, 3. Robert Witka

Oliver Vidin, WKS Śląsk Wrocław

MVP: 1. Iffe Lundberg, 2. Geoffrey Groselle, 3. Chris Smith

Polak: 1. Jakub Garbacz, 2. Dominik Olejniczak, 3. Jakub Karolak

Obrońca: 1. Marcel Ponitka, 2. Martynas Paliukenas, 3. Mateusz Zębski

Trener: 1. Żan Tabak, 2. Alessandro Magro, 3. Wojciech Kamiński