Nieco ponad trzy tygodnie temu zastalowcy zadziwili koszykarski świat, pokonując Chimki w ich własnej hali. Owszem, targane problemami Chimki, zadłużone, z rozwaloną szatnią (przed sezonem naściągano do klubu gwiazd, obecnie ostało się dwóch obcokrajowców), ale wciąż złożone z klasowych zawodników. No i Zastal radził sobie już bez Iffego Lundberga. To była wielka rzecz.

Enea Zastal nie przestaje zadziwiać! Koszykarze ograli Chimki, i to bez pomocy Pappasa [SKRÓTY]

W poniedziałek atmosfera w Zielonej Górze już nie ta sama. Do Grecji po dwóch meczach z ciężką kontuzją wrócił Nikos Pappas, który miał zastąpić Duńczyka, a teraz jeszcze uraz barku leczy Geoffrey Groselle. Trener Żan Tabak gra tym, co ma, ale gołym okiem widać, że z obecnego składu wiele nie wyciśnie. W każdym razie podkreśla, że to nowa drużyna, że jest teraz w budowie i potrzebuje czasu. My dodamy, że na pewno potrzebuje pomocy Groselle’a. Bez niego nawet walka o mistrzostwo kraju będzie wielkim wyzwaniem.