Nalot funkcjonariuszy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego i straży granicznej miał miejsce kilka dni temu. Mundurowi dostali informację, że w niewielkim lokalu mogą znajdować się nielegalne automaty do gier.

- Na miejscu zastali cztery urządzenia podłączone i gotowe do rozpoczęcia gry. Na tych urządzeniach przeprowadzone zostały tzw. gry kontrolne i na tej podstawie kontrolujący stwierdzili, że mają do czynienia z naruszeniem przepisów ustawy o grach hazardowych - mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Podczas niezapowiedzianej kontroli obecna była kobieta zatrudniona przez właściciela lokalu. Próbowała zniszczyć książkę wpłat i wypłat graczy. "Ja tu tylko sprzątam" - upierała się jednak do końca.

- Warto dodać, że podczas kontroli w podręcznej kosmetyczce, a podczas dalszego sprawdzania także w kanapie, funkcjonariusze znaleźli ponad 5 tys. zł, co w sytuacji zabezpieczenia zapisków oraz braku wypłat wygranych przez same automaty jednoznacznie potwierdza przeznaczenie znalezionej gotówki - tłumaczy Markowicz. Wpłaty i wypłaty odbywały się z ręki do ręki.

Właścicielowi automatów grozi kara grzywny, a nawet do trzech lat więzienia. Urząd Celno-Skarbowy może też wymierzyć dodatkową karę administracyjną w wysokości 100 tys. zł od każdego automatu.