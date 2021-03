Już jutro, czyli w poniedziałek, Falubaz odjedzie pierwszy sparing w tym roku – zmierzy się z nieustępującymi od kilku sezonów mistrzami Polski, a więc drużyną Unii Leszno. Poniedziałkowy mecz odbędzie się w Lesznie. Dzień później obie ekipy spotkają się już na zielonogórskim torze przy W69.

Jak wypadł pierwszy tydzień treningów na motocyklach? Żużlowcy są zadowoleni. Jeszcze w zeszły poniedziałek wydawało się, że pogoda uniemożliwi wyjazd na tor.

– Pierwszego dnia było troszkę trudniej, ale w kolejnych mieliśmy już właściwie tor gotowy do zawodów – bez żadnej dziury, koleiny. Byłem w ciężkim szoku, że po tym, jak wyglądał w poniedziałek, udało się tak go przygotować. Wiadomo, że jeszcze daleka droga do etapu, który planujemy, czyli do toru pod ligę. Ale do jazd treningowych tor jest świetny – ocenił Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu.