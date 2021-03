Najważniejsza wiadomość brzmi: wrócił Geoffrey Groselle. Bark jeszcze boli, nie "chodzi" idealnie, ale Amerykanin jest gotowy do gry. Pod koniec drugiej kwarty zamarliśmy ze strachu, bo wydawało się, że środkowy odnowił uraz po zderzeniu z Bayleem Steelem. Ale nawet po tej mocnej stłuczce Groselle powrócił na parkiet. Dobry znak.

Cóż, Zastal zaczął świetnie, bo od zrywu 11:3. Znowu wszystko kręciło się wokół naszego centra i z tego powodu wyglądało niebo lepiej. Amerykanin potrzebuje jednak czasu, by złapać rytm, na początku sporo pudłował. Zielonogórzanie chyba poczuli się zbyt pewnie, bo zaraz zmitrężyli całą zaliczkę. Po stronie Spójni wielką ochotę do gry przejawiał Raymond Cowels (19 pkt, 4/6 za trzy), a także Filip Matczak (20 pkt i 4/5 zza łuku!). Ten drugi już w pierwszych minutach postanowił udowodnić, że odpuszczanie go na łuku to zniewaga, której nie zostawi bez odpowiedzi. Wychowanek Zastalu nie słynie ze stabilnej ręki, ale tym razem rzucał jak natchiony.