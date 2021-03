Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł w zielonogórskiej „Wyborczej”, który ukazał się w piątek 26.03. 2021 r.

Opisane są w nim perspektywy rozwoju województwa lubuskiego. W części dotyczącej transportu publicznego (Buduj kolej) napisał Pan, że w kontekście walki z wykluczeniem komunikacyjnym, „na PKS raczej nie można liczyć”. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią, być może wynika ona z braku wiedzy o działaniach PKS Zielona Góra w okresie ostatnich trzech lat. W roku 2019 rozpoczęto wdrażanie programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu. Zakłada on, między innym, gruntowną modernizację spółki, wdrożenie nowych kierunków sprzedaży, stworzenie nowego rozkładu jazdy autobusów, stopniową wymianę floty, zwiększenie liczby przewozów międzynarodowych i turystycznych oraz udział w walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Program został wdrożony z sukcesem. Na początku 2020 r. PKS zaczął osiągać dobre wyniki finansowe.

Warto zaznaczyć, że restrukturyzacja odbyła się bez zwolnień pracowników, były podwyżki wynagrodzeń. Jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym uruchomiono w kilku gminach nowe połączenia, tam gdzie samorządy zdecydowały się skorzystać z funduszu autobusowego. Oferujemy samorządom pomoc przy wypełnianiu wniosków o skorzystanie z tego funduszu. Nawiązaliśmy także współpracę z Polregio, gdzie wspólnie planujemy transport pasażerów z małych miejscowości do najbliższych węzłów kolejowych. Umowa o współpracy między PKS Zielona Góra sp. z o.o. a Polregio sp. z o.o. została podpisana 05.08 2020 r.. Planujemy również współpracę z PKP S.A. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że PKS jest spółką prawa handlowego i w przeciwieństwie do spółek kolejowych czy budżetowych nie otrzymuje żadnych dotacji. Dopłaty do przewozów szkolnych i z funduszu autobusowego możliwe są na wniosek samorządów, z którymi bardzo chętnie współpracujemy. Dla 16 gmin prowadzimy przewozy szkolne. Innym przykładem takiej współpracy jest komunikowanie miejscowości w gminie Sulechów po zamknięciu mostu w Cigacicach. Oczywiście przy tworzeniu połączeń PKS musi kierować się rachunkiem ekonomicznym, ale przy dobrej woli samorządów można zdziałać więcej.

Niestety, plany dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa spowolnił wybuch epidemii COVID-19. Wraz z wprowadzeniem obostrzeń niemożliwe stało się wykonywanie znacznej części przewozów. Branża transportu autobusowego jest szczególnie dotknięta przez skutki pandemii. Wypadły przewozy turystyczne, dalekobieżne, spadła liczba pasażerów ze względu na pracę zdaną i zamknięte szkoły średnie i uczelnie, szczególnie dotkliwe jest zawieszenie przewozów szkolnych. Jednak PKS Zielona Góra przetrwał te ciężkie czasy i miejmy nadzieję, że będzie mógł realizować swoje plany.

z poważaniem

Piotr Pasterniak

Prezes zarządu PKS Zielona Góra

