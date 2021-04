Po drugim pojedynku między rozstawionym z pierwszym numerem Zastalem a Spójnią Stargard, która do play-off awansowała z ósmego miejsca, jest jeszcze więcej znaków zapytania niż dotychczas. Koszykarze Żana Tabaka znów musieli ratować sytuację w drugiej połowie. Ostatecznie odpłynęli w końcówce na ponad 20 oczek i dowieźli bezpieczne zwycięstwo. Na pewno nie była to jednak dobra reklama koszykówki.

Po pierwszej połowie do głowy cisnęły się myśli, że zastalowcy będą mieli problem nie tylko z obroną mistrzostwa, ale nawet dotarciem do finału. Oczywiście pogodziliśmy się z tym, że drużyna uległa demontażowi w środku sezonu, że obrona Zastalu już dla nikogo nie jest wielkim wyzwaniem, że po odejściu Lundberga i kontuzji Pappasa nie mamy ani jednego dynamicznego, klasowego kreatora gry (mimo ograniczeń motorycznych ciężar bierze na siebie - z sukcesami - 37-letni Łukasz Koszarek i należy uznać za szczęście, że przed sezonem nie podziękowano mu za usługi). Nie chodzi o to, by oczekiwać niemożliwego. Nie chodzi też o szwankującą skuteczność. Trener Tabak dostawał szewskiej pasji, bo jego zawodnicy po raz kolejny podejmowali masę złych decyzji, spóźniali się w obronie, mieli trudności z wypracowaniem dogodnych sytuacji do zdobycia punktów. A kiedy już się udało, to zawodnik atakujący kosz oddawał piłkę na obwód mimo otwartej drogi, czasem pudłował spod obręczy. Po prostu wyglądało to źle i nieprzekonująco, uniemożliwiało złapanie rytmu.