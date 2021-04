Kwiecień plecień, bo przeplata... W Wielkanoc pięknie świeciło słońce, a już kolejnego dnia nad miastem zaszły ponure chmury. Po południu spadł deszcz ze śniegiem. Prognozy zapowiadały, że tak może być, ale wciąż to trochę "szok i niedowierzanie".

Temperatura w Zielonej Górze dziś niska, około 3-4 stopni Celsjusza, ale jednak na plusie, więc śnieg długo nie poleży. Co czeka nas w kolejnych dniach?

Prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że przed nami co najmniej kilka mroźnych nocy, podczas których wystąpią minusowe temperatury. Nie powinny przekroczyć jednak dwóch stopni poniżej zera.

A skoro mroźne noce, to i chłodne dni. Na "poprawę" pogody poczekamy co najmniej do najbliższego weekendu. Aż do czwartku w Zielonej Górze temperatury za dnia wyniosą - według różnych źródeł - od 3 do 6 stopni. Także na wtorek prognozy przewidują możliwe, choć niewielkie opady śniegu. Poza tym będzie deszczowo i pochmurnie.

Wiosna wróci na weekend, termometry pokażą maksymalnie do 12-13 stopni, ale nie zmienia to faktu, że od soboty lub niedzieli znów będzie padać. Niewykluczone, że taka deszczowa aura utrzyma się jeszcze przez cały kolejny tydzień. Część prognoz podaje, że deszczowe i słoneczne dni będą występować naprzemiennie.

