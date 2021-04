Szczepionki Pfizera są już dystrybuowane do punktów szczepień. Te od firmy AstraZeneca dotrzeć mają w najbliższą niedzielę, 11 kwietnia. Potwierdzona minimalna dostawa to 172 tys. dawek.

Do tej pory do Polski dotarło łącznie prawie 8,1 mln dawek szczepionek. Niespełna 7,2 mln przekazano już do punktów szczepień. Do tej pory rząd zamawiał preparaty od Pfizera, AstraZeneki i Moderny. W niedalekim czasie dotrzeć ma pierwsza dostawa od korporacji Johnson&Johnson.

Szczepienia na koronawirusa ruszyły pod koniec ub. roku. Dotychczas pierwszą dawkę antidotum otrzymało 4,56 mln osób. Dwie wymagane dawki przyjęło ponad 2 mln obywateli.