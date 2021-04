Hulajnogi elektryczne nowego operatora dostępne będą w Zielonej Górze od czwartku, 8 kwietnia. Firma Quick wprowadzi do miasta 50 sztuk, ale zapowiada, że najpóźniej z początkiem lata liczba jednośladów wzrośnie do 80.

Ceny? Takie jak w innych miastach, gdzie działa już firma. Opłata startowa wynosi 3 zł. Potem płacimy 50 gr za każdą rozpoczętą minutę jazdy. Z zastrzeżeniem, że w pierwszych dniach obowiązywać będą różnego rodzaju promocje.

Do korzystania z hulajnóg wymagane jest pobranie aplikacji QuickApp i założenie konta.

Hulajnogi elektryczne, w przeciwieństwie do miejskich rowerów, nie mają swoich stacji. Można zostawić je w dowolnym miejscu w strefie wyznaczonej przez firmę (obejmuje zasięgiem większość miasta w jego starych granicach). Ładowaniem jednośladów zajmuje się operator. Położenie wszystkich wolnych w danym momencie hulajnóg wyświetlane jest na mapie dostępnej w aplikacji.

Quick działa niemal identycznie jak Volt Scooters, czyli firma, która we wrześniu ub. roku jako pierwsza wprowadziła do miasta elektryczne hulajnogi. Do korzystania z jej urządzeń też niezbędne jest zainstalowanie aplikacji. Ceny są niemal identyczne: 2 zł opłaty startowej i 50 gr za każdą rozpoczętą minutę.