Urząd miasta postanowił tymczasowo przekształcić halę sportową w masowy punkt szczepień. To efekt ogólnopolskiej mobilizacji samorządów i odpowiedź na informację od rządu, że Polska zacznie w końcu dostawać więcej szczepionek.

– Samorządy przejmą pałeczkę w szczepieniu – pisze warszawska "Wyborcza".

Polski rząd na co dzień walczy z samorządami, za to teraz chętnie przyjmie ich pomoc. Rozmowy w sprawie organizacji nowych masowych punktów szczepień trwają od ponad tygodnia. Mogą one powstać w dowolnym miejscu publicznym. Ich utworzenie to nie obowiązek, a dobrowolna decyzja samorządów. Te nowe punkty szczepień zaczęły organizować na stadionach, parkingach samochodowych, a nawet stacjach metra, jak robi to Warszawa.