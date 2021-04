Nie ma co popadać w hurraoptymizm, formę Falubazu zweryfikują dopiero mocniejsi rywale, ale żużlowcom trzeba oddać, że wykonali kawał solidnej roboty i odnieśli nad GKM-em przekonujące zwycięstwo. Trener Żyto przemeblował ustawienie - w pierwszej parze puścił Piotra Protasiewicza i Mateja Zagara, a będącego w dobrej formie Maxa Fricke'a posłał do jazdy z juniorami - i ze swoich decyzji może być zadowolony. Sam "Protas" (12 pkt w pięciu startach) pojechał rewelacyjne zawody i po kiepskim występie w Toruniu udowodnił, że kibice nie powinni go skreślać.

Z początku nie wyglądało jednak na to, że Falubaz zwycięstwo będzie dowoził z bezpieczną przewagą. Na sześć pierwszych wyścigów cztery zakończyły się remisami, pozostałe się zrównoważyły i wynik oscylował wokół remisu. Nieco niespodziewanie już od pierwszego biegu niosło na zewnętrznym pasie toru, a w pierwszym wirażu bardzo atrakcyjna ścieżka wiodła po szerokiej, z czego skwapliwie korzystał kapitan gospodarzy.

Cieszyła trójka Fabiana Ragusa w biegu juniorskim, martwiła "śliwka" Mateja Zagara, który rozkręcił się dopiero później. Po stronie gości od pierwszego wyjazdu na owal szybkością imponował Nicki Pedersen, któremu dorównać nie mógł nawet Patryk Dudek. Niezłe wyścigi zaliczyli też Krzysztof Kasprzak i Przemysław Pawlicki. Do szóstego biegu ta trójka ciągnęła ekipę GKM-u.

Oblicze spotkania odmieniło się na przełomie drugiej i trzeciej serii. W siódmym wyścigu odpalił wreszcie Zagar. A że równie błyskawicznie spod taśmy wystrzelił Fricke, to panowie pojechali na 5:1. Tym razem bardzo dobrze pojechali w parze, rewanżując się za wpadkę z biegu 13. w Toruniu. Warte braw tym bardziej, że startowali z pól nr 2 i 4. Nawet Pedersen nie mógł im podskoczyć (gwoli sprawiedliwości jechał z najmniej korzystnego trzeciego pola).

Po przerwie trener GKM-u Janusz Ślączka zaczął swoje żonglowanie zmianami. Do końca meczu zastosował ich pięć, ale wiele nie ugrał. Od tego momentu mecz należał już do gospodarzy. Największą różnicę zrobił Damian Pawliczak, który wygrał w meczu aż dwa wyścigi! Raz nawet z trzeciego pola. W biegu 11. towarzyszył mu Zagar, we dwójkę za plecami zostawili Pawlickiego i Kasprzaka. Rewelacja! Pawliczak występ skończył z 7 punktami (plus jeden bonus) w czterech wyścigach. Szkoda, że trener Żyto nie dał Damianowi szansy w biegach nominowanych.

Falubaz przed nominowanymi prowadził już 45:33. Od wyścigu nr 3 (4:2 dla GKM-u) nie przegrał ani razu. Nie do zatrzymania był Pedersen (16 pkt w sześciu wyścigach), który ratował gościom kolejne remisy, ale poza "Dzikiem" grudziądzanie nie istnieli. Zawiódł Kenneth Bjerre, podobnie Norbert Krakowiak, Krzysztof Kasprzak i junior Mateusz Bartkowiak, który dostał aż cztery szanse. Znaczące punkciki dokładał tylko Pawlicki.

Żyto w dwóch ostatnich biegach dał jechać czwórce swoich najważniejszych żużlowców, mając na względzie perspektywę całego sezonu i utrzymanie chemii w drużynie. Zagar miał na koncie 6 punktów z dwoma bonusami, nie można powiedzieć, że nie stały za nim argumenty. Szkoleniowiec podkreślał też, że bez pomocy Słoweńca Pawliczak nie odniósłby swojego drugiego zwycięstwa.

W pierwszym nominowanym popis dał Protasiewicz, który po wypadku spowodowanym przez Norberta Krakowiaka (ten ostatni został wykluczony) otrzepał się, pomknął szeroko i dołożył do swojego dorobku kolejne trzy punkty. W ostatnim starcie zaś Pedersen przypomniał Dudkowi, że nieprzypadkowo ma opinię żużlowca bezwzględnego. Bezlitośnie wjechał pod Dudka, potem zablokował go przy bandzie i wygrał. Nie można powiedzieć, że naruszył zasady fair play. Po prostu pojechał bardzo ostro, tak jak ma to w zwyczaju.

GKM jako drużyna przegrał jednak wyraźnie i na zwycięstwo w Zielonej Górze będzie musiał jeszcze poczekać. Ostatni raz przy W69 klub z Grudziądza wygrał w 1998 r.

MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA 51:39 ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz

FALUBAZ: Matej Zagar - 7+2 (0,3,1*,2*,1), Max Fricke - 9+1 (3,2*,2,2,0), Piotr Protasiewicz - 12 (3,1,2,3,3), Damian Pawliczak - 7+1 (0,3,1*,3), Patryk Dudek - 11+1 (2,3,3,1*,2), Jakub Osyczka - 1 (0,d,1), Fabian Ragus - 4 (3,0,1), Jan Kvech - NS.

GKM: Krzysztof Kasprzak - 4 (2,2,0,0), Norbert Krakowiak - 2+1 (1,1*,-,-,w), Kenneth Bjerre - 3+1 (1*,0,-,2,0,-), Przemysław Pawlicki - 10 (2,2,2,1,2,1), Nicki Pedersen - 16 (3,1,3,3,3,3), Denis Zieliński - 2+1 (1*,1,-), Mateusz Bartkowiak - 2 (2,0,0,0), Roman Lachbaum - 0 (0).

Bieg po biegu

1. (60,84) Protasiewicz, Kasprzak, Bjerre, Zagar - 3:3

2. (62,57) Ragus, Bartkowiak, Zieliński, Osyczka - 3:3 (6:6)

3. (60,90) Pedersen, Dudek, Krakowiak, Pawliczak - 2:4 (8:10)

4. (59,72) Fricke, Pawlicki, Zieliński, Osyczka (d) - 3:3 (11:13)

5. (60,84) Pawliczak, Pawlicki, Protasiewicz, Bjerre - 4:2 (15:15)

6. (60,43) Dudek, Kasprzak, Krakowiak, Ragus - 3:3 (18:18)

7. (60,19) Zagar, Fricke, Pedersen, Bartkowiak - 5:1 (23:19)

8. (61,03) Dudek, Pawlicki, Osyczka, Lachbaum - 4:2 (27:21)

9. (60,44) Pedersen, Fricke, Zagar, Kasprzak - 3:3 (30:24)

10. (60,78) Pedersen, Protasiewicz, Pawliczak, Bartkowiak - 3:3 (33:27)

11. (61,47) Pawliczak, Zagar, Pawlicki, Kasprzak - 5:1 (38:28)

12. (60,84) Protasiewicz, Bjerre, Ragus, Bartkowiak - 4:2 (42:30)

13. (60,81) Pedersen, Fricke, Dudek, Bjerre - 3:3 (45:33)

14. (60,25) Protasiewicz, Pawlicki, Zagar, Krakowiak (w) - 4:2 (49:35)

15. (61,25) Pedersen, Dudek, Pawlicki, Fricke - 2:4 (51:39)