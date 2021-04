- Udało się. Wiemy, w jakiej pozycji stawiają nas w tabeli, ale jedziemy swoje i z meczu na mecz będziemy się rozkręcać - skwitował po zawodach Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu i jeden z bohaterów wieczoru ("PePe" wykręcił 12 pkt w pięciu wyścigach).

- Kapitan podpowiadał mi tuż przed startem. Posłuchałem jego rad i zwyciężyłem - przyznał Fabian Ragus, zwycięzca biegu młodzieżowego.

RELACJA: Żużel wrócił na W69. Bardzo dobry mecz Falubazu i pewna wygrana nad GKM-em Grudziądz, bohaterem Damian Pawliczak

Największą niespodzianką była jednak dyspozycja Damiana Pawliczaka. Wychowanek wygrał dwa biegi, zdobył 7 "oczek" w czterech startach.

- Mogę być zadowolony ze swojej jazdy, cały czas wytrwale pracuję, by osiągać jak najlepsze wyniki. Dziękuję za pozytywne komentarze, najważniejszy jest jednak wynik całego zespołu - powiedział skromnie Pawliczak.

- Zarówno trener, jak i kibice oczekują takich wyników od zawodnika na pozycji U24. Naszym zadaniem jest dokładanie jak największej liczby punktów do dorobku drużyny i to się dzisiaj udało. Szkoda, że jechaliśmy bez kibiców. Z pewnością byłoby nam raźniej podczas meczu. Mam nadzieję, że szybko wszystko wróci do normy - dodał bohater wieczoru.

Patryk Dudek: - Dobrze pojechali juniorzy, pozytywnie zaskoczył Damciu Pawliczak. Najważniejsze, że kapitan nie ucierpiał w 14. wyścigu, i myślę, że każdy z nas dołożył cenne punkty. Tor był superprzygotowany mimo pogody z ostatnich dwóch dni. Jedziemy dalej! Pozdrawiam kibiców, którzy stali poza stadionem na drugim łuku. Doping było słychać przed pierwszym biegiem - stwierdził lider Falubazu.

Kolejny dobry występ zaliczył Max Fricke, autor 9 pkt i jednego bonusa. Nie poszedł mu jedynie ostatni bieg nominowany. Jeździł drużynowo i nieegoistycznie.

- W Zielonej Górze czuję się znakomicie, doskonale się rozumiemy z drużyną - przyznał Australijczyk.

Trener Piotr Żyto: - Trudno być niezadowolonym. Świetnie pojechali nasi młodzieżowcy, a także zawodnik U24 Damian Pawliczak. Bardzo pomogli seniorom. Szło nam ciężko, ale od 7. biegu poszło z górki - ocenił.

- Wielkie słowa uznania dla Mateja Zagara, który po upadku w Toruniu czynił wszelkie starania, żeby wystąpić w dzisiejszym meczu. Na przekór wszystkim również nasz kapitan pokazał dziś klasę. I oczywiście swoje pojechali ponownie Dudek i Fricke - dodał Żyto.