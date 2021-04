Masywy gór Kaczawskich i Wałbrzyskich drążone są przez cztery maszyny jumbo drill, każda waży 35 ton. Do przebijania się przez skały dodatkowo używane są materiały wybuchowe. Powstanie tu najdłuższy, bo liczący 2,3 km, tunel drogowy w Polsce. W zasadzie dwa - każda jezdnia będzie miała osobną nawę, która pomieści po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Prace w obu nawach trwają jednocześnie, góry drążone są z północy i południa.

Prace w ramach wartego 1,5 mld zł przetargu wykonuje konsorcjum firm PORR z Warszawy i PORR Bau z Wiednia.

Maszyny Jumbo Drill na budowie tunelu na drodze S3 Fot. GDDKiA

Na początku kwietnia budowlańcy odkopali znalezisko - górniczy tunel. Jak już ustalono, jest to pozostałość po kopalni węgla kamiennego Heinrich Anna. Korytarz wydrążony został najprawdopodbniej między 1914 a 1929 rokiem.

Projektanci i wykonawca wiedzieli o istnieniu paru innych sztolni, ale ta odkryta na początku kwietnia była dla nich zaskoczeniem.

Obiekt odkryto w rejonie Starych Bogaczowic. Sztolnia jest wysoka na dwa metry, szeroka na półtora.

- Kierunek przebiegu sztolni w stosunku do kierunku drążenia tunelu drogi S3 jest zbliżony do prostopadłego - poinformowała Magda Szumiata, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

W sztolni nie znaleziono szyn ani innych elementów wyposażenia. Jest ona tylko częściowo drożna.

- Analiza archiwalnej mapy Geologische Karte von Preußen und benachbarten deutschen Ländern z 1914 r., wydanej ponownie w 1929 r., wskazuje na istnienie w rejonie Starych Bogaczowic nadań górniczych, związanych z poszukiwaniem pokładów węgla kamiennego. Odkryta sztolnia znajduje się w granicy nadania o nazwie "Steinkohlenbergwerk consolidirte Heinrich Anna" Stl - poinformowała rzeczniczka GDDKiA.

W historii górnictwa Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego nie ma informacji o udokumentowaniu i eksploatowaniu w tym rejonie pokładów węgla kamiennego.

Odkrycie sztolni nie wymogło na wykonawcy zatrzymania prac związanych z budową drogi S3. Roboty są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Odcinek między Bolkowem a Kamienną Górą ma być gotowy w drugiej połowie 2023 r.

W ciągu drogi ekspresowej S3 powstaje najdłuższy tunel drogowy w Polsce GDDKiA Wrocław