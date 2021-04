Nieco ponad 15 mln zł popłynie do Krosna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto pieniądze przeznaczy na remont dwóch wielowiekowych zabytków: Zamku Piastowskiego, który powstał na początku XIII w. i stał się ulubioną siedzibą Henryka Brodatego, oraz kościoła św. Jadwigi Śląskiej (żony Brodatego), którego historia także sięga trzynastego stulecia.

Kościół św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim UM Krosno Odrzańskie

Dofinansowanie pozwoli przeprowadzić kluczowe prace, w tym odbudowę zniszczonych skrzydeł zamku, utworzenie Ogrodu św. Jadwigi Śląskiej i odbudowę zniszczonego bunkra z czasów II wojny. W przypadku kościoła zmodernizowana ma zostać jego wieża, a następnie udostępniona turystom. Obiekt doczeka się zabezpieczenia przed wilgocią, remontu nawierzchni, odrestaurowane zostaną organy Sauer/Walcker (od nazwisk XIX-wiecznych niemieckich organmistrzów).

Krosno Odrzańskie, zamek piastowski Arch. UMWL

"W 2017 r. złożyliśmy tonę dokumentów w ministerialnym naborze. Zabrakło jednego punktu, trafiliśmy na listę rezerwową. Były odwołania, przegraliśmy, ale nie poddaliśmy się. To, co dzisiaj jest pozostałością ścian i murów, będzie początkiem nowych sal, w których staną rycerze sprzed kilkuset lat. Zamek Piastowski będzie historyczną perełką Lubuskiego" - cieszy się Marek Cebula, burmistrz Krosna, we wpisie na Facebooku.

Cały projekt wart jest 21,8 mln zł. W 2018 r. do inwestycji 4 mln zł dołożył zarząd woj. lubuskiego.

Zamek Piastowski w Krośnie jest najbardziej na północ wysuniętym zamkiem średniowiecznego Śląska. Jego początki sięgają XIII w., kiedy książę śląski Henryk Brodaty wybudował tam swoją rezydencję. Przez wiele stuleci zamek był punktem strategicznym dla mieszkańców.

W lutym 1945 r. spłonął razem z całą lewobrzeżną częścią miasta. Z oczywistych powodów w PRL-u władze specjalnie się nim nie interesowały. Dopiero po transformacji zaczęto przywracać zamkowi dawną świetność. W 2008 r. zakończono rewitalizację części skrzydła południowego i kaplicy w skrzydle zachodnim.

Kościół św. Jadwigi Śląskiej ufundowała jego patronka w XIII w. W 1482 r. świątynię zniszczył pożar. Ponad 100 lat później piorun zdewastował wieżę i organy. Później kościół był remontowany, ale jeszcze raz strawił go pożar. W 1645 r. został częściowo odrestaurowany. W XVIII w. przebudowano go na barokową modłę.

