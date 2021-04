Falubaz ma jeszcze ponad tydzień wolnego, bo piątkowy mecz w Częstochowie został przełożony ze względu na niekorzystną pogodę. Odbędzie się dopiero w przyszłą sobotę.

- Włókniarz to bardzo mocna drużyna, ale my też nie jesteśmy słabi. Na pewno będą zmobilizowani i będą chcieli odbić sobie porażkę z Lesznem. Na początku jechali z mistrzami bardzo fajnie, ale później coś im nie zagrało - powiedział Piotr Żyto.

Czy gospodarze będą zdecydowanym faworytem?

- Trudno osądzać po jednym meczu ligowym. Dopiero w połowie sezonu tabela się ukształtuje i będzie wiadomo, jak poszczególne drużyny jadą. Na razie walki są równorzędne. Paru papierowych faworytów nie spełnia oczekiwań. Na pewno Włókniarz ma niekorzystny układ, bo w piątek ma mecz w Lublinie, będzie jechać dzień po dniu. My do tego czasu mamy wolne - podkreślił trener Falubazu.

Ogólnie z formy swojej drużyny jest zadowolony.

- Nie jest tak źle, jak prorokowali to różnego rodzaju eksperci. W Toruniu zabrakło nam szczęścia. U nas mecz pojechaliśmy dobrze. Myślę, że nie jest źle. Są jeszcze ukryte pokłady energii, najwięcej u Mateja Zagara. Młodzieżowcy radzą sobie całkiem nieźle, ostatnio znakomicie pojechał Damian Pawliczak. Są powody do zadowolenie - ocenił.

Dlaczego w awizowanym składzie na mecz z Włókniarzem pojawił się Jan Kvech, a nie Pawliczak? Spekuluje się, że Kvech może częściej występować na wyjazdach, a wychowanek Falubazu na domowym torze, który zna jak własną kieszeń.

- Już mówiłem, że to równorzędni zawodnicy - uciął spekulacje Żyto. - Do składu mógłbym wstawić Mateusza Tondera i byśmy teraz dywagowali: pojedzie czy nie. To, że ktoś jest w składzie, a kogoś nie ma, to nie jest problem - powiedział tajemniczo.

Największe nerwy u trenera wywołało pytanie, czy puszczenie w biegach nominowanych w meczu z GKM-em Mateja Zagara (a nie Pawliczaka) spowodowane było obawą, że rozjuszy tego znanego z ostrego temperamentu żużlowca.

- Nie obawiam się żadnego zawodnika - oznajmił stanowczo trener. - To była moja decyzja. Zagar jechał parą, nie zostawił Pawliczaka, chociaż mógł odjechać. Wygrali 5:1 bardzo ważny wyścig. W meczach wyjazdowych to Zagar zazwyczaj robi punkty, a ja muszę dbać o atmosferę w drużynie. Nie chodzi o to, żeby zawodnika, który jedzie dobrze i holuje partnera, odstawić, bo ma jeden punkt mniej - wyjaśnił.

Dodał, że Słoweniec na pewno jeszcze się poprawi. - Pracuje nad sprzętem. Do tego był poobijany po meczu z Toruniem, chodził na zabiegi. Nie byłem pewien, czy wystartuje w ostatnim meczu. Dzień przed powiedział, że pojedzie. Spadł mi kamień z serca. Inaczej musielibyśmy stosować zamianę zawodnika, co wyłączyłoby go z rozgrywek na 15 dni. Pojechał i był to jeszcze jeden powód, by puścić go w nominowanych. Za to, co zrobił dla klubu - wytłumaczył Żyto.