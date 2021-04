Jakie będzie woj. lubuskie za 5, 10, 20 lat? Czy możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość? Jakie wyzwania stoją przed woj. lubuskim, Gorzowem i Zieloną Górą? – zapytaliśmy naszych czytelników w marcu.

- Sporo już zrobiliśmy, jednak pandemia pokazała deficyty. Nie ma odwrotu, trzeba modernizować nasze lecznice i wyposażać je w najnowocześniejszy sprzęt. To jedno z najważniejszych lubuskich wyzwań - wskazuje marszałek Elżbieta Polak.

- Uparcie twierdzę, że największą szansą rozwoju regionów jest silna gospodarka, która jest motorem napędowym wszystkich innych dziedzin życia. Silna gospodarka to dobrze płatne miejsca pracy, to podatki, to rozwój ochrony zdrowia, oświaty, sportu czy kultury. I o taką gospodarkę musi powalczyć Lubuskie – pisał z kolei w „Wyborczej” senator Wadim Tyszkiewicz.

- „Wyzwanie dla Lubuskiego? Warunkiem sine qua non zatrzymania degradacji regionu jest powstrzymanie drenażu umysłów, a warunkiem rozwoju - odwrócenie trendu i zdolność przyciągania specjalistów – zauważała Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy.

Przyszło sporo podpowiedzi od czytelników. Właśnie je państwu prezentujemy i przechodzimy do kolejnego etapu naszego plebiscytu Superregiony i Supermiasta 2040. Z 12 wyzwań, jakie najczęściej wskazywaliście, teraz wybierzmy po siedem najważniejszych.

Zaczynamy głosowanie na naszych serwisach gorzow.wyborcza.pl i zielonagora.wyborcza.pl. Można głosować od 16 kwietnia. Koniec 3 maja. Wyniki ogłosimy 7 maja. 25 maja naszą akcję zakończy specjalna gala z udziałem polskich samorządowców.

Uwaga, macie tylko jeden głos w każdej z trzech kategorii! Wskazujemy osobno najważniejsze wyzwanie dla Województwa Lubuskiego, Gorzowa i Zielonej Góry.

12 wyzwań dla woj. lubuskiego

Praca i silna nowoczesna gospodarka – bo praca nie tylko w magazynach i sklepach, a w firmach IT, nowoczesnych centrach i przemyśle. Zapobiec wyludnianiu, zatrzymać młodych – wyzwanie to utrzymać 1 mln mieszkańców. Zatrzymać emigrację młodych i wykształconych Lubuskie obywatelskie i tolerancyjne - Region jako przyjazne miejsce do życia, chcemy czuć się jak u siebie. Region tolerancyjny i otwarty. Ekologia, chrońmy nasze lasy i powietrze - lasy to nasz skarb, koniec z wycinaniem lasów pod wszystko, co się da – drogi, fabryki, osiedla. Dbajmy o winiarstwo, tożsamość i tradycję - winnice powinny być naszą dumą i wizytówką. To także Zielony Ład i walka z kryzysem klimatycznym. Inwestujmy w zdrowie i dobre szpitale - pandemia nam uświadomiła: zdrowie jest najważniejsze, potrzebujemy szpitali na jak najwyższym poziomie. Nie betonować Odry i lubuskich rzek - budowa stopni wodnych zabierze nam wodę i zniszczy jedną z najpiękniejszych dzikich rzek w Europie. Stawiajmy na kolej i ekologiczny transport - zmierzmy się z wykluczeniem komunikacyjnym, bo jest źle. Trzeba reaktywować połączenia kolejowe. Nie tylko S3, budujmy sieć dróg lokalnych - autostrady i S3 to jedno, a drugie fatalny stan dróg w gminach i powiatach. Poprawa jest konieczna. Dobra sieć regionalnych dróg rowerowych - Lubuskie jest stworzone dla rowerów. Brakuje sieci ścieżek do parków krajobrazowych, MRU i Mużakowa. Zapobiec suszom, nie możemy być pustynią - Lubuskiemu dokucza susza hydrologiczna. Koniec z osuszaniem bagien, stawów. Bez wody nie przeżyjemy. Rozwój uniwersytetu i ośrodków naukowych - Uniwersytet Zielonogórski to nie tylko prestiż, ale i nasza przyszłość. Nauka to kluczowe wyzwanie.

