Zaplanowany pierwotnie na piątek, 16 kwietnia mecz między Marwis.pl Falubazem Zielona Góra a Eltrox Włókniarzem Częstochowa nie odbył się ze względu kiepską pogodę. Nowy termin wyznaczono na sobotę, 24 kwietnia. Wydaje się, że tym razem deszcz ani śnieg już nie przeszkodzą.

Trenerzy obu ekip po raz drugi awizowali składy na to spotkanie. Zostały praktycznie niezmienione. Z jednym wyjątkiem - Piotr Żyto, menedżer Falubazu, pod nr. 1 wpisał powracającego po kontuzji Mateusza Tondera w miejsce Jana Kvecha. Tonder na pewno pojedzie więc do Częstochowy, ale czy wystąpi, to trudno już przewidzieć. Jeszcze w zeszłym tygodniu Żyto hamował rwącego się do jazdy wychowanka klubu, tłumacząc, że nie wpuści go na tor, dopóki w pełni nie wyzdrowieje. Szkoleniowiec dylemat będzie miał w obsadzeniu pozycji rezerwowego, bo - jak sam wyjaśnia - w jego opinii Kvech i Damian Pawliczak to równorzędni zawodnicy.