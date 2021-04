Nie znajdziecie moich zdjęć z prezesem Januszem Jasińskim z klubowych wyjazdów. Nie korzystałem z zaproszeń na mecze koszykówki ani nie odbierałem medali za zwycięstwa drużyny, do których nie dołożyłem nawet palca. Nie byłem i nie jestem zwolennikiem finansowania sportu zawodowego z pieniędzy samorządowych ani kupowania za nie udziałów w spółkach sportowych. Mimo to poparłem projekt uchwały, który miał za zadanie unormować zasady przyznawania dotacji klubom sportowym i „zdyscyplinować” prezydenta Kubickiego w tym względzie.

Zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że należy przestrzegać prawa i jeżeli zostały ustalone i zaakceptowane zasady przyznawania dotacji, to należy się ich trzymać i żadna władza nie może dowolnie ich „naginać” czy wręcz ignorować. Jeżeli chcemy zmienić zasady, to najpierw zmieńmy prawo. Drugim powodem jest fakt, że wszyscy borykamy się z konsekwencjami pandemii, także kluby sportowe, jeżeli pomagamy przedsiębiorcom, to pomoc taką powinniśmy udzielić także klubom. Upadek klubu byłby dla miasta problemem. Hala widowiskowo sportowa CRS powstała przede wszystkim pod potrzeby koszykówki i jeżeli zabraknie klubu, to za jakiś czas halę może spotkać los wyburzanego Amfiteatru, na którego funkcjonowanie władze miasta nie mają pomysłu.

Jeszcze gorszą sytuacją byłoby, gdyby zrealizowano pomysł stworzenia „miejskiego” klubu koszykówki utrzymywanego z pieniędzy Zielonej Góry, bo wtedy wydawalibyśmy nie milion czy półtora, a co najmniej dziesięć milionów rocznie na jego funkcjonowanie. Wszystkim zwolennikom takiego rozwiązania pragnę przypomnieć, że miasto wywaliło się nawet na prowadzeniu schroniska dla zwierząt, a prezydent wspierał organizację publicznej zbiórki środków na jego funkcjonowanie, bo podobno nie było ich w kasie miasta, choć na wydawanie Łącznika Zielonogórskiego są zawsze.

Z zażenowaniem słuchałem w ratuszu wystąpień „przyjaciół koszykówki” na temat klubu i insynuacji o domniemanych nieprawidłowości w klubie, które przebijały wszelkie dotychczasowe rekordy cynizmu i manipulacji. Aż żal było patrzeć i przysłuchiwać się, jak przeczołgano prezesa Janusza Jasińskiego, pomimo, że Jego wystąpienie, jak i materiały, które przesłał radnym, były logiczne i odnosiły się do obowiązujących przepisów prawa.

Różnie można go oceniać, ale niewątpliwie bez jego pasji i zaangażowania koszykówki na takim poziomie nie byłoby w Zielonej Górze. Ktoś kompletnie niezorientowany w temacie mógłby odebrać wypowiedzi prezydenta jako wyraz troski o pieniądze publiczne i transparentność ich wydatkowania. Prawda jest niestety taka, że był to tylko teatrzyk mający przykryć bezprawność „wymogów konkursowych” Urzędu Miasta, co potwierdziło stanowisko wojewody lubuskiego i unieważnienie przez niego postępowania konkursowego.

Podstawą działań prezydenta powinno być prawo i uchwały Rady Miasta, a niestety została nią samowola i przekonanie, że on jest prawem w mieście. Gdyby wszystkie oczekiwania prezydenta Kubickiego względem klubu przenieść na miasto, którym zarządza, to nie spełniłby żadnego z nich. Miasto jest zadłużone na ponad 500 mln zł, przegrywa sprawy w sądach choćby z przedszkolami, wchodzi w spory ze swoimi pracownikami i daleko mu do transparentności. Na sesji insynuowano, że niewyrażanie zgody przez władze klubu na wykonanie audytu może świadczyć, że klub ma coś do ukrycia.

Radna Bożena Ronowicz przypomniała na sesji, że prezydent usilnie bronił się przed przeprowadzeniem audytu przez radnych w Palmiarni Zielonogórskiej po śmierci jej księgowej. Pytanie, czy miał coś do ukrycia? Sytuacja z Palmiarnią daje przedsmak, jak transparentny mógłby być klub koszykarski prowadzony przez miasto. W kontekście wymagań stawianych przez miasto w tym konkursie rodzi się pytanie, czy podobne wymagania są stawiane we wszystkich konkursach i przetargach ogłaszanych przez miasto, czy tylko w tym jednym?

W moim odczuciu, to co się działo na sesji, uprawdopodabnia tezę, że celem działań prezydenta jest jedynie upokorzenie prezesa Jasińskiego i ukaranie go za jego niechęć do brania udziału w rozgrywkach politycznych na poziomie sejmiku, które mają doprowadzić do obalenia marszałek Elżbiety Polak. Najwyraźniej, aby uzyskać dotację dla „Zastalu”, prezes Jasiński powinien na kolanach, w worku pokutnym z pochwą od miecza zawieszoną na szyi przyjść po prośbie do urzędu miasta jak Jurand do bram Szczytna.

Tomasz Nesterowicz*, radny miejski, polityk Lewicy, były doradca Janusza Kubickiego