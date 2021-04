BC Astana, klub ze stolicy Kazachstanu, ostatni raz pensje swoim zawodnikom wypłacił jakieś dwa, trzy miesiące temu. Z drużyny odeszło wielu graczy, ostali się tylko dwaj obcokrajowcy. Do tego wkradł się koronawirus, z powodu którego na meczu w Nur-Sułtanie zabrakło m.in. pierwszego szkoleniowca Emila Rajkovicia. Zastąpił go... trener przygotowania merytorycznego.

Z powyższego obrazka widać, że Zastal w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego ligi VTB mierzył się z klubem pogrążonym w kryzysie. A jednak przegrał, pozwalając sobie wrzucić aż 88 punktów. Dlaczego wspomnieliśmy o zbyt długiej przerwie od VTB? Bo wyglądało to tak, jakby Zastal do meczu podszedł na pewniaka - ospale, na dużym rozprężeniu. Jakby przekonany, że mecz sam się wygra. A jednak liga VTB to nie Energa Basket Liga. Zastal na rodzimym podwórku potrafił ostatnio bić się sam ze sobą przez trzy kwarty, by w końcówce przeważyć szalę zwycięstwa na swoją korzyść. VTB takiego grania nie wybacza...