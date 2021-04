Jakie będzie woj. lubuskie za 5, 10, 20 lat? Czy możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość? Jakie wyzwania stoją przed woj. lubuskim, Gorzowem i Zieloną Górą? – zapytaliśmy. Trwa plebiscyt Superregiony i Supermiasta 2040. Głosujemy do 3 maja.

Zastanawiałem się jakie wyznaczyłbym wyzwania, kierunki rozwoju i priorytety dla Województwa Lubuskiego na najbliższe dwie dekady.

Jeżdżąc rowerem, spacerując i biegając, starałem się wymyślić coś bardzo mądrego. Godnego prezesa miejskiej spółki i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Ale w końcu odezwał się we mnie Tomek Hucał, który w wielu miejscach Polski i Europy był, wiele widział i w sumie wie, czego chce.

Wielki przemysł? Super. Tylko po co, skoro za naszą zachodnią granicą budują kolejne megafabryki, w których pracują prawie sami nasi mieszkańcy. Poza tym u siebie też już ich trochę mamy… Potężne uczelnie? Ok – nasze obie stolice zasługują na Uniwersytet i Akademie, ale ich już chyba wystarczy…

Biorąc natomiast pod uwagę bliskość Berlina, Poznania, Wrocławia i innych dużych ośrodków zdecydowanie stawiałbym na „Zielone Płuca” Środkowo-Zachodniej Europy. Brzmi szumnie, ale czy „Krzemowa Dolina” tak nie brzmi?

Dlatego ja stawiam właśnie na takie Lubuskie – turystyczne, ekologiczne, zielone i atrakcyjne na turystykę dłuższą, niż jednodniowa. Mamy jeziora, wino, najwięcej lasów w całym kraju. Sporo historii zamkniętej w zamkach, pałacach, muzeach, a także budowlach z czasów II wojny światowej. Pokażmy to światu! Wielu ludzi „z kraju” już teraz to bardzo docenia i dziwi się, że nie idziemy tą drogą… Dorzućmy do tego rozbudowującą się sieć ścieżek i dróg rowerowych, dobrze oznakowane szlaki piesze i biegowe. I oczywiście popracujmy nad transportem zbiorowym. Tylko zaznaczam – nie dajmy się zwariować lotniczemu szaleństwu. Nie tędy droga!

Leciałem z Babimostu raz – z ciekawości. A rocznie latam średnio 10-12 razy. Berlin, a potem Wrocław to kierunki dla mieszkańców południowej części województwa, dla północnej dochodzi Poznań i Szczecin. Natomiast Zielona Góra już dziś kolejowo jest dobrze skomunikowana i naprawdę nietrudno stąd ruszyć w Polskę, czy z Polski (a także z Berlina) dojechać. Należy jednak popracować jeszcze nad połączeniami z innymi regionami – choćby Gorzów i okolice oraz mój ukochany Żagań – kiedyś ogromny węzeł kolejowy, dziś traktowany jednak nieco po macoszemu, jeżeli chodzi o transport zbiorowy.

Dlatego moim zdaniem musimy postawić na rozbudowę ścieżek rowerowych, rozbudowę infrastruktury turystycznej w lasach i nad jeziorami oraz promocję naszych atrakcji turystycznych. Wspólne akcje promocyjne i spójne oferty wycieczkowe, tak by pokazać turystom, jak najwięcej i jak najdłużej przytrzymać ich w Lubuskim.

A do tego dobrze rozwinięta sieć transportu, najlepiej kolejowego, bo tak ekologicznego. A gdy dzień zakończy się lubuskim winem i lokalnym produktem spożywczym – to czego chcieć więcej.

*Tomasz Hucał – radny, wiceprzewodniczący rady powiatu żagańskiego, prezes miejskiej spółki Arena Żagań.

