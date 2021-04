Włókniarz jechał dzień po dniu, bo oprócz przełożonego spotkania z Falubazem, do rozegrania w piątek miał jeszcze zaległy mecz pierwszej kolejki przeciwko Motorowi Lublin. Dwie porażki na koncie drużyny prowadzonej przez Piotra Świderskiego powodowały, że presja na wynik była duża. Tym bardziej, że Falubaz od początku skazywany był na porażkę, a częstochowianie po raz pierwszy w tym sezonie mieli pojechać na własnym torze.

Ostatecznie gospodarze udźwignęli ciężar, odnieśli upragnione zwycięstwo, pomimo wciąż bardzo słabej postawy Kacpra Woryny. Wiadomo, różnicę robili juniorzy, ale kluczowe okazały się wystrzały Fredrika Lindgrena i Bartosza Smektały - w przypadku obu zawodników mówiło się o kryzysie, a dziś pokazali żużel w najlepszym wydaniu. Szwed w zasadzie od samego początku był nie do złapania. Z kolei "Smyk" rozkręcał się z wyścigu na wyścig, wygrał trzy swoje ostatnie biegi i zakończył mecz z 11 punktami.

Falubaz walczył dzielnie. Po kiepskim początku (9:3 dla Włókniarza) później aż do 13 wyścigu trzymał się blisko, czasem nawet remisował, a to dzięki zwyżkowej formie Mateja Zagara i Maxa Fricke'a oraz niezmiennie jeżdżącego na wysokim poziomie Patryka Dudka. Walka łeb w łeb pewnie nie byłaby możliwa, gdyby nie dołująca dyspozycja Woryny (jeden punkt w czterech wyścigach) czy pech prześladujący Jonasa Jeppesena (Duńczyk zaliczył dwa defekty). Jeszcze istotniejszy dla przebiegu meczu był fakt, że lider miejscowych Leon Madsen po czterech startach miał na koncie tylko 8 "oczek".

Jeśli chodzi o zielonogórską ekipę, to bardzo zabrakło punktów z pozycji U24, bo ani Damian Pawliczak, ani Jan Kvech, który dostał od Piotra Żyty jedną szansę, nie byli w stanie dostarczyć punktów. Juniorzy od początku skazywani byli na pogrom, ale tu dość nieoczekiwanie powalczył Jakub Osyczka (3 pkt plus bonus), a zupełnie nie istniał Fabian Ragus.

Na pewno szkoda paru decyzji Piotra Protasiewicza, który na twardym, częstochowskim torze powinien pewnie częściej trzymać się krawężnika zamiast szukać ulubionej jazdy po szerokiej. Poobijany po IMP "Protas" zaliczał dobre starty, ale pozycje tracił na trasie. W ósmym wyścigu zbyt szeroko pojechał też Max Fricke, co wykorzystał Madsen, wyprzedzając Australijczyka na ostatniej prostej. Falubaz kosztowało to w ostatecznym rozrachunku dwa cenne punkty.

Żeby być jednak sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że Fricke pojechał dobry mecz, zdobył 12+1 w sześciu wyścigach. Co jeszcze istotniejsze, solidnie prezentował się zestawiony z Matejem Zagarem, a to rokuje na przyszłość. Słoweniec też pokazał się z mocnej strony. Ostatnio przyznał, że jego bark po upadku w Toruniu nadaje się do operacji, ale nie chce tracić sezonu. Dziś zasłużył na ogromne brawa, po czterech startach miał na koncie 9 punktów i dwa bonusy (w tym dwie indywidualne wygrane).

Niestety w końcówce Zagara spotkał wielki pech. W pierwszym biegu nominowanym, przed którym Falubaz tracił do Włókniarza tylko dwa punkty (38:40), na starcie zawiódł jego motocykl. Osamotniony Protasiewicz walczył o najmniejszy wymiar kary (z Madsenem nie miał większych szans), ale jeszcze raz dał się wyprzedzić - tym razem wjechał pod niego Jeppesen. 5:1 zapewniło gospodarzom pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Straty w rewanżu w Zielonej Górze odrobić będzie niezmiernie ciężko, bo lwy także ostatni wyścig wygrały 4:2. Skończyło się wynikiem 49:41 dla Częstochowy.

- Jestem na siebie zły po tym ostatnim wyścigu. Zaspałem na starcie - powiedział po meczu w rozmowie dziennikarzami Eleven Sports Patryk Dudek, autor 10 punktów. Przyznał, że brakuje mu jeszcze meczowej jazdy. - Ale wszyscy żużlowcy są w podobnej sytuacji. Cieszy mnie, że jako drużyna pokazaliśmy charakter. Walczyliśmy do końca, choć poobijany jest Piotrek Protasiewicz i Matej Zagar. Jest potencjał i myślę, że będzie jeszcze lepiej - ocenił wychowanek Falubazu.

W następnej, czwartej kolejce PGE Ekstraligi żużlowcy z Zielonej Górze zmierzą się na własnym torze z Motorem Lublin. Spotkanie zaplanowane jest na piątek, 30 kwietnia.

ELTROX WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 49:41 MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA

WŁÓKNIARZ: 9. Fredrik Lindgren - 13 (3,3,3,3,1), 10. Jonas Jeppesen - 5+1 (2,d,1,d,2*), 11. Bartosz Smektała - 11 (1,1,3,3,3), 12. Kacper Woryna - 1 (0,0,1,0), 13. Leon Madsen - 11 (2,3,2,1,3), 14. Jakub Miśkowiak - 3+2 (2*,1*,0), 15. Mateusz Świdnicki - 5+1 (3,2*,0), 16. Bartłomiej Kowalski - NS.

FALUBAZ: 1. Damian Pawliczak - 0 (0,0,-,-), 2. Piotr Protasiewicz - 7 (1,1,2,2,1), 3. Max Fricke - 12+1 (2,3,1,2,2*,2), 4. Matej Zagar - 9+2 (3,2*,3,1*,d), 5. Patryk Dudek - 10 (3,2,2,3,0), 6. Fabian Ragus - 0 (0,0,0), 7. Jakub Osyczka - 3+1 (1,1,1*), 8. Jan Kvech - 0 (0).

BIEG PO BIEGU:

1. (66,73) Lindgren, Fricke, Smektała, Pawliczak - 4:2

2. (67,26) Świdnicki, Miśkowiak, Osyczka, Ragus - 5:1 (9:3)

3. (66,72) Dudek, Madsen, Protasiewicz, Woryna - 2:4 (11:7)

4. (66,84) Zagar, Jeppesen, Miśkowiak, Ragus - 3:3 (14:10)

5. (66,86) Fricke, Zagar, Smektała, Woryna - 1:5 (15:15)

6. (66,33) Madsen, Świdnicki, Protasiewicz, Pawliczak - 5:1 (20:16)

7. (66,34) Lindgren, Dudek, Osyczka, Jeppesen (d) - 3:3 (23:19)

8. (66,46) Zagar, Madsen, Fricke, Miśkowiak - 2:4 (25:23)

9. (66,73) Lindgren, Protasiewicz, Jeppesen, Kvech - 4:2 (29:25)

10. (66,68) Smektała, Dudek, Woryna, Ragus - 4:2 (33:27)

11. (66,73) Lindgren, Fricke, Zagar, Woryna - 3:3 (36:30)

12. (66,94) Smektała, Protasiewicz, Osyczka, Świdnicki - 3:3 (39:33)

13. (66,48) Dudek, Fricke, Madsen, Jeppesen (d) - 1:5 (40:38)

14. (65,95) Madsen, Jeppesen, Protasiewicz, Zagar (d) - 5:1 (45:39)

15. (65,94) Smektała, Fricke, Lindgren, Dudek - 4:2 (49:41)