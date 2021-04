Klub z Częstochowy cieszy się z pierwszego zwycięstwa w tym sezonie PGE Ekstraligi. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra, choć skazywany na porażkę, przed biegami nominowanymi tracił do gospodarzy tylko dwa "oczka". Potem zabrakło szczęścia - w 14. wyścigu na starcie zawiódł motocykl jadącego mocne zawody Mateja Žagara.

Z trenerem Falubazu po meczu rozmawiali dziennikarze Radia Zielona Góra. Piotr Żyto stwierdził:

- To był fajny mecz w naszym wykonaniu, tylko szkoda, że go przegraliśmy. Na pewno mieliśmy szansę dzisiaj powalczyć o lepszy dorobek punktowy, a może nawet o zwycięstwo czy remis. Drużyna z Częstochowy była do ugryzienia, ale w trzech i pół zawodnika meczu się nie wygra. Ja po 13. wyścigu miałem nadzieję, że się to wszystko wyrówna i decydujący będzie ostatni wyścig. Niestety Matej zanotował defekt i była to typowa złośliwość rzeczy martwych - ocenił.