Historyczny i spektakularny awans do fazy play-off ligi VTB zastalowcy zapewnili sobie już jakiś czas temu, ale aż do rozstrzygnięcia ostatniej kolejki nie wiedzieli, z kim zmierzą się w ćwierćfinale. Szóstą lokatę mogli zapewnić sobie w meczu z kazachską Astaną, ale niespodziewanie polegli w Nur-Sułtanie z drugim garniturem pogrążonego w kryzysie klubu.

W tych okolicznościach czekać musieli na wynik niedzielnego meczu Chimki - Awtodor Saratów. Tu także doszło do niespodzianki, bo niewchodzący do play-off Awtodor wygrał pod Moskwą 84:80. Chimki musiały się więc pogodzić z tym, że polskiej ekipy już nie wyprzedzą i do najważniejszej części sezonu podejdą z 7. miejsca.