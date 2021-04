- Do wypadku doszło w poniedziałek rano (26 kwietnia), na drodze krajowej nr 31 między 92 w miejscowości Górzyca między Słubicami a Kostrzynem nad Odrą - poinformował punkt informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Na drodze zderzyły się trzy samochody: ciężarówka, bus i osobowy. – W wypadku zginęła jedna osoba. W wyniku zderzenia nastąpił pożar – informują drogowcy. Po tym, jak ogień został ugaszony, rozpoczęto wyładunek ciężarówki.

DK nr 31 to licząca ponad 130 km trasa wzdłuż Odry i granicy polsko-niemieckiej. Biegnie od Słubic do Szczecina. Droga będzie zablokowana co najmniej do południa. GDDKiA wyznaczyła objazdy dla samochodów osobowych przez miejscowość Czarnów, a ciężarówek przez Ośno Lubuskie.

