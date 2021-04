Chorwacki szkoleniowiec o swojej decyzji poinformował na konferencji prasowej przed rozpoczęciem finałowej serii w Energa Basket Lidze.

– Z powodów osobistych i zawodowych nie będę pracował w przyszłym sezonie w Polsce. To już pewne. Nie oznacza to, że w przyszłości tu nie wrócę. Lubię tu pracować i nie ma powodu, dla którego nie miałbym tu powrócić – powiedział Żan Tabak.

To bardzo smutne wieści dla zielonogórskiego klubu i jego kibiców. Tabak przed dwoma laty zrewolucjonizował myślenie Zastalu o budowie drużyny i generalnie filozofię prowadzenia klubu. Zachęcił właściciela Janusza Jasińskiego do bardziej oszczędnościowego budowania składu, sprowadzania zawodników młodych i głodnych gry lub jeśli starszych, to takich, którzy chcą coś udowodnić, szukają miejsca do odrodzenia się