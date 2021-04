Trudno było spodziewać się zwycięstwa zielonogórzan przy rewelacyjnej sekcji juniorskiej, jaką dysponuje klub z Lublina. Wiktor Lampart i Mateusz Cierniak są wręcz lustrzanym odbiciem w stosunku do tego, czego oczekiwać może od swoich młodzieżowców Falubaz. Kibice nie spodziewali się chyba jednak, że przy W69 przyjezdni będą w stanie wypracować sobie aż 10-punktową przewagę. I to przy serii defektów, przez które stracili w meczu jakieś 8 "oczek".

A przecież oprócz atutu własnego toru i wspomnianych defektów (w tym aż trzy razy złapanego kapcia przez Mikkela Michelsena!), na korzyść gospodarzy pracował jeszcze pozbawiony formy Krzysztof Buczkowski i bardzo nierówno jeżdżący Dominik Kubera. Cóż z tego, gdy żaden z liderów Falubazu nie był w stanie regularnie wygrywać wyścigów. Do tego zupełnie nieudane zawody zaliczył Piotr Protasiewicz. Dość powiedzieć, że po trzeciej serii zielonogórzanie pochwalić się mogli tylko dwoma indywidualnie wygranymi biegami.

Ekipę z Lublina ciągnał Grigorij Łaguta, który po defekcie w pierwszym wyścigu, potem wygrywał już niemal wszystko. W środkowej fazie meczu ważne trójki przywoził odrodzony Jarosław Hampel, jedną dołożył Michelsen (ten jeden raz udało mu się dojechać do mety).

Po drodze juniorzy gości zlali swoich rówieśników z Zielonej Góry 5:1. W całym meczu młodzieżowcy z Lublina zrobili 16+2, podczas gdy miejscowi - jeden punkt.

REKLAMA

Patryk Dudek, Max Fricke i Matej Zagar poniżej pewnego poziomu nie schodzili, ale jak wspomnieliśmy - brakowało ich wygranych wyścigów. Jakąś pociechą była postawa Damiana Pawliczaka, który choć zaliczał fatalne starty spod taśmy (dziś był to akurat problem całej drużyny), to ostatecznie w trzech próbach nie przywiózł ani jednej "śliwki". Raz szczęśliwie, przez defekt rywala, ale potem dwa razy gonił za Kuberą i robił to skutecznie. Zaimponował zwłaszcza w biegu nr 11, kiedy po starcie został podcięty, stracił wiele sekund, a jednak zdołał dojechać do Kubery i go wyprzedzić.

Po trzeciej serii wyścigów Lublin prowadził 33:27. Niestety zupełnie nie wypaliły rezerwy taktyczne zastosowane przez trenera Piotra Żytę. W biegu 9. Fricke pojechał za Protasiewicza, ale ani on, ani Zagar, nie byli w stanie wygrać z Łagutą. Z kolei w 10. Dudek pojechał za Pawliczaka i w parze z Frickem wywalczyli tylko remis. Przed nimi metę minął młodziutki Lampart, a to dzięki błyskawicznemu startowi spod taśmy. Powiedzmy sobie szczerze: na styku legalności. Kibice Falubazu mają żal do sędziego, że pozwalał juniorom Motoru kraść starty.

Sytuacja powtórzyła się w biegu 12., kiedy Lampart i Cierniak ogromną przewagę nad Zagarem i Osyczką mieli już kilka metrów za linią startu. Nawet telewizyjni komentatorzy dziwili się, że arbiter nie przerwał gonitwy. Młodzieżowcy wygrali 5:1, w tym momencie Lublin prowadził 41:31 i wydawało się, że jest po meczu.

REKLAMA

Falubaz odrobił jednak część strat przed biegami nominowanymi. W pierwszym z nich trener gości, chyba trochę nazbyt pewny zwycięstwa, postanowił puścić juniorów. Sędzia zagrał im na nosie i nieco przedłużył start. Ci znów próbowali się wstrzelić - w efekcie obaj niemal jednocześnie wjechali w taśmę. Minimalnie wcześniej zrobił to Lampart i on został wykluczony. W powtórce Cierniak już nie ryzykował, przegrał 1:5 z Zagarem i Frickem.

Przed ostatnim wyścigiem Falubaz tracił do rywali cztery punkty i musiał wygrać podwójnie, by wyciągnąć remis. I cóż, było blisko. Dudek pomknął jak strzała, ale Zagar chyba zbyt kurczowo trzymał się krawężnika i nie dał rady Łagucie. Skończyło się wynikiem 46:44 dla Motoru.

Uwaga, klub z Lublina wygrał w Zielonej Górze pierwszy raz od 31 lat!

Po czterech kolejkach PGE Ekstraligi zielonogórski Falubaz na koncie ma jedno zwycięstwo i trzy porażki. Kolejny mecz za tydzień w niedzielę, a będą to lubuskie derby. Do Zielonej Góry przyjeżdża niepokonana dotychczas Stal Gorzów.

MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA 44:46 MOTOR LUBLIN

FALUBAZ: 9. Matej Zagar - 12+1 (2*,2,2,2,3,1), 10. Piotr Protasiewicz - 3 (2,0,-,1), 11. Max Fricke - 10+2 (3,2,1*,1,1,2*), 12. Damian Pawliczak - 3+2 (1,1*,-,1*,-), 13. Patryk Dudek - 15 (3,2,2,2,3,3), 14. Fabian Ragus - 0 (0,0,0), 15. Jakub Osyczka - 1 (1,0,0), 16. Jan Kvech - ns.

MOTOR: 1. Grigorij Łaguta - 11 (d,3,3,3,2), 2. Krzysztof Buczkowski - 3 (2,1,-,-), 3. Jarosław Hampel - 9 (1,3,3,2,0), 4. Mark Karion - ns (-,-,-,-,-), 5. Mikkel Michelsen - 3 (d,3,d,d,-), 6. Wiktor Lampart - 8+2 (2*,1,3,2*,t), 7. Mateusz Cierniak - 8 (3,1,0,3,1), 8. Dominik Kubera - 4 (3,0,1,0).

Bieg po biegu

1. (60,19) Fricke, Zagar, Hampel, Łaguta (d) - 5:1

2. (61,24) Cierniak, Lampart, Osyczka, Ragus - 1:5 (6:6)

3. (59,61) Dudek, Buczkowski, Pawliczak, Michelsen (d) - 4:2 (10:8)

4. (60,33) Kubera, Protasiewicz, Lampart, Ragus - 2:4 (12:12)

5. (60,68) Hampel, Fricke, Pawliczak, Kubera - 3:3 (15:15)

6. (59,96) Łaguta, Dudek, Buczkowski, Osyczka - 2:4 (17:19)

7. (60,10) Michelsen, Zagar, Cierniak, Protasiewicz - 2:4 (19:23)

8. (61,57) Hampel, Dudek, Kubera, Ragus - 2:4 (21:27)

9. (60,60) Łaguta, Zagar, Fricke, Cierniak - 3:3 (24:30)

10. (61,28) Lampart, Dudek, Fricke, Michelsen (d) - 3:3 - (27:33)

11. (61,40) Łaguta, Zagar, Pawliczak, Kubera - 3:3 (30:36)

12. (61,49) Cierniak, Lampart, Fricke, Osyczka - 1:5 (31:41)

13. (61,19) Dudek, Hampel, Protasiewicz, Michelsen (d) - 4:2 - (35:43)

14. (62,25) Zagar, Fricke, Cierniak, Lampart (t) - 5:1 (40:44)

15. (61,71) Dudek, Łaguta, Zagar, Hampel - 4:2 (44:46)