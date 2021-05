Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Dzisiaj słów kilka o schronisku dla psów i zakupie akcji klubów sportowych Zastal i Falubaz.

Podobno Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego są niewłaściwie i przedmiotowo traktowani przez Zarząd Województwa. Tak przynajmniej grzmiał jakiś czas temu prezydent Kubicki. Siedziałem na Sesji Rady Miasta i wychodząc z szoku po dyskusji na temat budowy schroniska dla psów tak sobie myślałem, ile bym dał, by prezydent choć w setnej części tak traktował Radę Miasta jak medialnie oczekuje by Marszałek Elżbieta Anna Polak traktowała radnych wojewódzkich.

Decyzja w sprawie schroniska zapadła bez żadnych konkretnych informacji ze strony prezydenta, bez żadnych konkretnych odpowiedzi na pytania, dlaczego mamy remontować rozpadające się schronisko zamiast wybudować nowe. Seria konkretnych, technicznych pytań Radnego Marcin Pabierowski poszła w pustkę. Bez specjalnego skrępowania wyrzucono do kosza prawie dwa lata pracy komisji, która zajmowała się tym tematem. Dlaczego? Bo tak. Podobno dlatego, że do nowego schroniska nie przyjeżdżaliby wolontariusze, bo może być daleko od centrum miasta. Na moją uwagę, że wystarczy dofinansować na właściwym poziomie schronisko, by miało pracowników prezydent nie odpowiedział. Z drugiej strony, przecież psy nie głosują, a nawet jak będą szczekać, to karawana prezydenta pojedzie dalej.

Ale to było tylko preludium do prawdziwego zaskoczenia, którym było pojawienie się „znikąd” w budżecie miasta 4 milionów złotych na zakup akcji spółek sportowych. Jakich? Tego w projekcie nie napisano, ale prezydent stwierdził, że Falubazu i Zastalu. Projekt zakupu pojawił się nagle, nie był omawiany na komisjach, nawet nie był osobną uchwałą, ot wplątał się w uchwałę o zmianie budżetu. Gdyby podobna sytuacja zaistniała w Sejmiku Województwa prezydent zapewne rozdzierałby szaty na schodach Urzędu Marszałkowskiego w obronie demokracji i samorządności.

Na pytanie czy zabranie na zakup udziałów pieniędzy z dwóch inwestycji drogowych nie zagrozi ich realizacji uspakajano nas, że nie, po prostu trochę je „przeszacowano”. Bagatela po dwa miliony na każdej inwestycji. To świadczyć może o dwóch rzeczach; albo są to „szuflady” w których prezydent schował przed mieszkańcami i radnymi pieniądze, co można odbierać jako formę zafałszowania dokumentu jakim jest budżet miasta, albo rzeczywiście urząd nie radzi sobie z rzetelną wyceną kosztów inwestycji. Jeżeli przy zaledwie dwóch inwestycjach drogowych wyliczenie kosztów „omsknęło” mu się na cztery miliony, to ciekawe, ile milionów można się dogrzebać w pozostałych inwestycjach miejskich. Teraz zielonogórzanie już wiedzą, gdzie są pieniądze na realizację ich wniosków do budżetu, na które „nie ma pieniędzy.”

To było w zasadzie wszystko czego dowiedzieliśmy się na temat planów zakupu akcji klubów sportowych. Prezydent nie odpowiedział co z konkursem dla klubów na który przeznaczono trzy miliony złotych. Nie wiemy, czy chce go ogłosić. Nie wiemy, ile akcji chce kupić, za jaką kwotę, nie odpowiedział dlaczego na sesji Rady Miasta nie ma przedstawicieli klubów i właściwie jedynymi jego argumentami były powtarzane zdania „Albo wspieramy kluby, albo nie„ i to, „że wszystko ustalił z posłem Materną”.

Tak naprawdę nie wiadomo jakiego klubu chce kupić akcje, bo z wypowiedzi medialnych wynika, że zarówno władze Falubazu i Zastalu o pomyśle prezydenta raczej niewiele wiedzą, a w wypadku Zastalu wręcz nie pałają do tego pomysłu entuzjazmem. Może prezydent planuje zakup akcji Stali Gorzów tylko wstydził się powiedzieć?

Pomysł zakupu akcji jest poważnym zagrożeniem dla obu klubów, a przede wszystkim dla Zastalu, który nadal według prezydenta nie jest wart zaufania, bo w końcu prezydent nie przerosił publicznie ani klubu, ani prezesa Jasińskiego za swoje słowa i czyny szkodzące zielonogórskiej koszykówce. Prezydent nie chciał ogłosić konkursu zgodnie z wytycznymi rady miasta, a nagle chce kupować akcje? Chce kupić coś co jego zdaniem nie warte jest pieniędzy konkursowych? Zapewne, kiedy nie kupi akcji będzie mówił, że przecież on chciał, ale prezes Janusz Jasinski nie chciał.

Kolejną niewiadomą są pieniądze przeznaczone na konkurs, bo tu też jest zastawiona pułapka. Prezydent może ogłosić konkurs na tyle późno, że kluby nie będą w stanie wykorzystać tych pieniędzy zgodnie z prawem. W takim wypadku będą musiały zwrócić pieniądze, a jeżeli prezydent „przymknie oko” na sposób rozliczenia dotacji, to będzie miał „haka” na taki klub. Przykładem może być choćby wadliwy konkurs z którego cofnięto Falubazowi dotację, a co by się stało, gdyby taka sytuacja miała miejsce po tym, jak klub zdążyłby już te pieniądze wydać? W interesie zarówno Falubazu jak i Zastalu jest to by prezydent jak najszybciej ogłosił konkurs zgodnie z zapisami uchwały rady miasta.

Podobno doping w sporcie nie jest właściwy, ale wspólnie z radnym Marcinem Pabierowskim postanowiliśmy zdopingować prezydenta do działania. Dajemy prezydentowi Kubickiemu czas do następnej sesji na ogłoszenie konkursu dla klubów sportowych. Jeżeli tego nie zrobi uznamy, że nie chce tych pieniędzy przekazać na sport i w związku z tym złożymy projekty uchwały o przeniesieniu tych środków na inne cele. Milion złotych zabezpieczymy na sfinansowanie leczenia niepłodności metodą in vitro, dwa miliony przeznaczymy na realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego, które nie doczekały się realizacji z uwagi na „brak środków”.

Sądzę, że gdyby do dopingu przyłączyli się kibice obu klubów, to prezydent przełamie swoją wrodzoną nieśmiałość i ogłosi w końcu konkurs, do ogłoszenia którego zobligowała go Rada Miasta.

Tomasz Nesterowicz*, radny miejski, polityk Lewicy, były doradca Janusza Kubickiego

