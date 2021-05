Niedzielne derby przy W69 rozpoczną się o godz. 19.15. Jeszcze bez kibiców, dla których stadiony częściowo otworzą się dopiero 15 maja.

- Były rozmowy na temat przełożenia spotkań, wnioskowały o to wszystkie cztery kluby, które będą gospodarzami w najbliższej kolejce. Ale jeden prezes się wycofał i sprawa jest już zamknięta - przyznał w czwartek na konferencji prasowej Piotr Żyto, trener Marwis.pl Falubazu Zielona Góra.

Stal do meczu przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik wydaje się nie do pokonania, a Martin Vaculik - przed rokiem jeszcze zawodnik klubu z Zielonej Góry - notuje dotychczas drugą najlepszą średnią biegową w ekstralidze. Gorzowska ekipa dysponuje bardzo solidną drugą linią. Słabszych jej punktów (ale nie słabości) można upatrywać jedynie na pozycjach juniorskich i U24. Nie zmienia to faktu, że Stal jest jedyną dotychczas niepokonaną drużyną w lidze.