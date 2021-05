Ani Orłowskiej od kilku miesięcy pomagają setki, jak nie tysiące zielonogórzan. Organizowano dla niej biegi, pikniki, koncerty i zbiórki charytatywne.

Ania Orłowska ma dziewięć miesięcy i choruje na najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni. To bardzo rzadka, śmiertelna choroba genetyczna. W zależności od typu oznaczonego od 1 do 4 przebiega szybciej lub wolniej. Ania odziedziczyła najgorszą wersję. W jej przypadku SMA zmierza do całkowitego unieruchomienia ciała. Mięśnie przestają pracować. Nie da się połykać pokarmu i wreszcie oddychać.