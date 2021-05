- W piątek konia nie było, a kiedy wróciłem do pracy w poniedziałek, już stał - wspominał dr Jan Nowak, którzy przez wiele lat kierował Klinicznym Oddziałem Chirurgii i Urologii Dziecięcej w zielonogórskim szpitalu.

Tajemniczą historię szpital na swoim Facebooku opisał jeszcze przed majówką.

"Skąd przed wejściem do oddziału wzięła się rzeźba konia w skali 1:1. Do końca nie wiadomo. Chociaż… Pielęgniarki przekazały szefowi jedynie, że ktoś podczas weekendu, dobre kilkanaście lat temu, przyjechał, postawił zwierzę i tyle go było widać. A że właśnie odbywała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to dominuje teoria: rzeźba została na niej wylicytowana i pozostawiona przed szpitalem w ramach podziękowań" - czytaliśmy we wpisie.