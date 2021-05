Stalowcy do spotkania podchodzili jako jedyna niepokonana dotąd ekipa w ekstralidze. Było więc wielkim zaskoczeniem, gdy po czterech wyścigach gospodarze prowadzili 16:8, a chwilę potem nawet 20:10. Bardzo szybki od pierwszego biegu był Patryk Dudek, trójkę przywiózł także Max Fricke, ale prawdziwą furorę robił Nile Tufft. Młodzieżowiec Falubazu debiutujący w najwyższej klasie rozgrywkowej najpierw do spółki z Fabianem Ragusem przywiózł podwójną wygraną (pomogło szczęście, bo w motocyklu Wiktora Jasińskiego przed startem pękła linka sprzęgła i został wykluczony), a potem w wyścigu czwartym - już w pełni zasłużenie - przywiózł kolejne dwa punkty, mając za sobą Rafała Karczmarza i właśnie Jasińskiego.

Kibice przecierali oczy ze zdumienia chwilę później, po piątej gonitwie. Zmartwiony wynikiem Stanisław Chomski, trener Stali, już wtedy postanowił puścić Bartosza Zmarzlika jako rezerwę taktyczną za Karczmarza. Mistrz świata jechał z Martinem Vaculikiem, zapowiadało się co najmniej 4:2 dla Gorzowa. Tymczasem "Duzers" utarł nosa Zmarzlikowi, dojechał do mety pierwszy, imponując szybkością, a Damian Pawliczak na trasie poradził sobie z Vaculikiem. Nie wiadomo, co lepsze!

Falubaz po tym niesamowitym wyścigu prowadził 20:10, ale jednocześnie był to koniec sielanki. Z kolejnych sześciu wyścigów Stal aż cztery wygrała podwójnie. Anders Thomsen i Szymon Woźniak wrócili na tor świetnie spasowani, znacznie lepiej prezentował się też Martin Vaculik. Zmarzlik, wiadomo, poza jednym słabszym wyścigiem zwyczajnie nieosiągalny.

Patryk Dudek ewidentnie miał coś do udowodnienia, jeździł jak szatan (16 punktów w sześciu wyścigach), ale na placu boju został w zasadzie sam. Max Fricke w całym meczu zdobył 7 pkt, po dobrym początku w trzech swoich ostatnich startach dowiózł 1,1,0. Zupełnie nie istniał Piotr Protasiewicz (1 punkt w czterech startach) - po meczu wściekli kibice kolejny raz wysyłają go na emeryturę, aż przykro czytać. Do tego najsłabszy mecz w sezonie zaliczył Matej Zagar (3+1 w czterech wyścigach).

Piotr Żyto, trener Falubazu, szacował, że Stal będzie do ugryzienia, jeśli dobrze spiszą się juniorzy i Pawliczak. W praniu wyszło, że powinien bardziej martwić się o seniorów. Młodzi zrobili swoje, a mimo to Stal bez najmniejszych problemów pobiła Falubaz. Wynik tego nie oddaje, ale od szóstego wyścigu oglądaliśmy kompletną dominację gości. Zwycięstwo mieli zaklepane już przed biegami nominowanymi.

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 40:50 Moje Bermudy Stal Gorzów

Falubaz: 9. Piotr Protasiewicz - 1+1 (0,1*,0,0,-), 10. Max Fricke - 7 (3,2,1,1,0), 11. Patryk Dudek - 16 (3,3,2,3,3,2), 12. Damian Pawliczak - 4 (2,1,0,1), 13. Matej Zagar - 3+1 (1*,1,1,0,-), 14. Nile Tufft - 4+2 (2*,2*,0), 15. Fabian Ragus - 4 (3,0,1), 16. Jan Kvech - 1 (1).

Stal: 1. Szymon Woźniak - 9+2 (2,2*,2*,3,0), 2. Anders Thomsen - 12 (0,3,3,3,2,1), 3. Martin Vaculik - 7+3 (1*,0,2*,2*,2), 4. Rafał Karczmarz - 3+1 (1,-,-,2*), 5. Bartosz Zmarzlik - 17 (3,2,3,3,3,3), 6. Wiktor Jasiński - 1 (w,0,0,1), 7. Kamil Pytlewski - 1 (1,-,0), 8. Marcus Birkemose - NS.

Bieg po biegu

1. (60,53) Dudek, Woźniak, Vaculik, Protasiewicz - 3:3

2. (61,27) Ragus, Tufft, Pytlewski, Jasiński (w/2min) - 5:1 (8:4)

3. (59,39) Zmarzlik, Pawliczak, Zagar, Thomsen - 3:3 (11:7)

4. (60,21) Fricke, Tufft, Karczmarz, Jasiński - 5:1 (16:8)

5. (59,84) Dudek, Zmarzlik, Pawliczak, Vaculik - 4:2 (20:10)

6. (59,98) Thomsen, Woźniak, Zagar, Ragus - 1:5 (21:15)

7. (59,55) Zmarzlik, Fricke, Protasiewicz, Jasiński - 3:3 (24:18)

8. (59,68) Thomsen, Vaculik, Zagar, Tufft - 1:5 (25:23)

9. (59,77) Thomsen, Woźniak, Fricke, Protasiewicz - 1:5 (26:28)

10. (59,70) Zmarzlik, Dudek, Jasiński, Pawliczak - 2:4 (28:32)

11. (60,78) Woźniak, Karczmarz, Pawliczak, Protasiewicz - 1:5 (29:37)

12. (60,23) Dudek, Thomsen, Ragus, Pytlewski - 4:2 (33:39)

13. (60,14) Zmarzlik, Vaculik, Fricke, Zagar - 1:5 (34:44)

14. (60,87) Dudek, Vaculik, Kvech, Woźniak - 4:2 (38:46)

15. (60,07) Zmarzlik, Dudek, Thomsen, Fricke - 2:4 (40:50)